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    «Очень не советую болеть этим заболеванием». Врач «Локомотива» Карлицкий после смены в коронавирусном отделении призвал соблюдать карантин

    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий работает во время паузы в РПЛ в отделении, где лечат больных с коронавирусом. После смены он обратился к болельщикам, видео доступно ниже.

    «Врач «Локомотива» Никита Карлицкий помогает заражeнным коронавирусом в одной из специальных больниц Москвы.

    Никита ещe раз напоминает вам, как важно сейчас оставаться дома. Берегите себя и своих близких», – написала пресс-служба клуба.

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • По всему миру от инфекции умерло более 280000 человек.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    text

    Публикация от text (@fclokomotiv) 10 Май 2020 в 1:10 PDT

    Источник: инстаграм «Локомотива»

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