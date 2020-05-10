«Очень не советую болеть этим заболеванием». Врач «Локомотива» Карлицкий после смены в коронавирусном отделении призвал соблюдать карантин

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий работает во время паузы в РПЛ в отделении, где лечат больных с коронавирусом. После смены он обратился к болельщикам, видео доступно ниже.

«Врач «Локомотива» Никита Карлицкий помогает заражeнным коронавирусом в одной из специальных больниц Москвы.

Никита ещe раз напоминает вам, как важно сейчас оставаться дома. Берегите себя и своих близких», – написала пресс-служба клуба.

«Локомотив» в РПЛ идет вторым.

По всему миру от инфекции умерло более 280000 человек.

Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.