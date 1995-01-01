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    Евсеев – о Газизове: «Знаковый в нашем футболе человек. Он создает условия, в которых люди раскрываются»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко отозвался о генеральном директоре своего клуба Шамиле Газизове.

    «Буква Ш в моем алфавите это Шамиль Камилович Газизов. Знаковый в нашем футболе человек. Давно зарекомендовал себя как успешный менеджер. У него удивительное чутьё, что почти всегда свойственно сильным бизнесменам и руководителям. Чутьё на многое, но прежде всего на людей.

    Из «Уфы» уже столько игроков и тренеров перешли в большие клубы, это его заслуга. Газизов создаёт условия, в которых люди раскрываются. «Уфа» заметна в РПЛ, у клуба своё лицо и свой путь. Второй такой команды в лиге нет. Все работники клуба понимают, что «Уфу» создал он и который год успешно развивает ее.

    Шамиль Камилович очень позитивный человек, восприимчивый. Душа компании. С ним очень интересно говорить и не только о футболе», – написал Евсеев в своем инстаграме.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 9 Май 2020 в 3:28 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +358

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Это да, не каждый день из середняка РПЛ уходят в основной состав Манчестер Сити...

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