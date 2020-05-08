Сорокин: «Россия подтвердила УЕФА свое намерение провести Евро-2020»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии на проведение матчей континентального первенства летом следующего года.

«В целом все гарантии согласованы, наша страна провела огромную работу, много ведомств было включено. Работа завершилась, несмотря на сложное время. Россия подтвердила свое намерение провести Евро-2020», – сказал Сорокин.