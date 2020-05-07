В Нидерландах намерены играть без зрителей до появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что власти разрешат проводить спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, со зрителями на трибунах только когда появится вакцина от коронавирусной инфекции.

«Мы пока не можем назвать дату, когда разрешат массовые мероприятия. На самом деле это возможно только при наличии вакцины, и никто не знает, сколько времени займет ее разработка. Мы, конечно, надеемся, что скоро. Но вполне реально, что на это уйдет год или больше», – сообщил чиновник.