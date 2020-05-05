Обляков: «В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как играет ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему московский клуб занимает 5-е место в чемпионате России.

«В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как мы играем. У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем те игры, где тяжело сказать, что мы в чем-то уступали.

Сейчас многие команды играют в закрытый футбол. Голов стало очень мало», – заявил полузащитник.