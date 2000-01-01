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    Обляков: «В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как играет ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему московский клуб занимает 5-е место в чемпионате России.

    «В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как мы играем. У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем те игры, где тяжело сказать, что мы в чем-то уступали.

    Сейчас многие команды играют в закрытый футбол. Голов стало очень мало», – заявил полузащитник.

    • После 22 туров ЦСКА набрал 36 очков.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 14 баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10961

      vladimir-7 18 минут назад

      Ваня, для того, чтобы выигрывать у команд, которые привыкли к вашей
      игре, нужно иметь различные варианты ведения борьбы в игре и их
      менять в зависимости от ситуации, а не играть по одной схеме. Нужна
      импровизация.

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