Обляков: «В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как играет ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил, почему московский клуб занимает 5-е место в чемпионате России.
«В этом году многие команды уже приспособились. Все знают, как мы играем. У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем те игры, где тяжело сказать, что мы в чем-то уступали.
Сейчас многие команды играют в закрытый футбол. Голов стало очень мало», – заявил полузащитник.
- После 22 туров ЦСКА набрал 36 очков.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 14 баллов.
Источник: «Спорт-Экспресс»