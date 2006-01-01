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    Баскетболист Тони Паркер станет президентом «Лиона» в 2023 году

    Французский баскетболист Тони Паркер подтвердил, что в 2023 году станет президентом футбольного клуба «Лион».

    «Это правда. Стать президентом «Лиона» – большая честь для меня. Никогда не думал, что со мной произойдет что-то подобное. Это огромная возможность. «Лион» входит в топ-50 лучших команд мира. У них одна из лучших структур и огромный бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов», – сказал Паркер.

    • На посту президента «Лиона» баскетболист сменит Жана-Мишеля Ола, который возглавляет клуб с 1987 года.
    • Сейчас Паркер занимает должность президента баскетбольного клуба «Виллербан».

    Источник: The Undefeated

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