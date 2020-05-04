Баскетболист Тони Паркер станет президентом «Лиона» в 2023 году

Французский баскетболист Тони Паркер подтвердил, что в 2023 году станет президентом футбольного клуба «Лион».

«Это правда. Стать президентом «Лиона» – большая честь для меня. Никогда не думал, что со мной произойдет что-то подобное. Это огромная возможность. «Лион» входит в топ-50 лучших команд мира. У них одна из лучших структур и огромный бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов», – сказал Паркер.