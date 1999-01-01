В РПЛ молодые футболисты играют чаще, чем в АПЛ, Примере, Бундеслиге и Серии А

Всё логично:
1. В сильных чемпионатов богатых стран, где люди могут себе похволить платить серьёзные деньги за билеты и онлайн трансляции, а клубы реально прибыльны, цена любого официального матча очень высока! "Экспериментировать" с молодожью в главном турнире, тем более, если твой клуб борется за медали и зону евро... будет только идиот".. Есть "вторые лиги", где вполне на правах аренды можно резервы обкатать.
2. В основе клубов сильных и прибыльных чемпионатов )топ-5, например) - сплошь звёзды..Вытеснить их из состава архтсложно! Только очевидные суперталанты начинали периодически появляться в основе в раннем возрасте..Остальные "подбирались" годами...
3. В упомянутых топ-5 турнирах ДЕНЬГИ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ! За бОльшие деньги клуб получает от футболиста более качественный товар (игру). Поэтомуу, если ты хочешь ПРИЗОВ - плати больше, получа лучших игроков и тренера.
4. В РПЛ всё наоборот, как и в экономике РФ))) Деньги не работают...То есть: ДЕНЬГИ НЕ ЗАРАБАБЫВАЮТ, ИХ ВОРУЮТ! Поэтому наши "лучшие" хуже их лучших)))
5. Вообще в бедной стране НЕВОЗМОЖНО ПРОИЗВЕСТИ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТОВАР... Включая - качественный футбол. Таланты убегут в топ-5... завалите их баблом здесь и/или ЗАПРЕТИТЕ ВЫЕЗД... И они здесь деградируют как профкссионалы (нащ лучщий - Зюбо - ниже среднего в европе) и как люди (Кокорин)
6. В бедной стране, особенно в нищей провинции...ВСЕГДА И ВО СЕ ВРЕМЕНА В ОСНОВАХ ИГРАЛИ МОЛОДЫЕ...Дёшево и сердито!)))
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал доклад об участии игроков не старше 21 года в матчах 93 лиг мира.
В РПЛ футболисты U-21 получают 11,3 процента игрового времени. Это 57-е место в рейтинге.
Тем не менее, российский чемпионат по этому показателю превосходит первенства Германии (66-е место, вовлеченность молодежи – 9,8%), Англии (74-е место, вовлеченность молодежи – 8,5%), Италии (76-е место, вовлеченность молодежи – 7,7%) и Испании (79-е место, вовлеченность молодежи – 7%).
Лидер рейтинга – Словакия (29%), также в топ-3 входят Новая Зеландия (28,8%) и Ирландия (28,8%). Последнее место у Турции и Саудовской Аравии (по 3,7%).