В РПЛ молодые футболисты играют чаще, чем в АПЛ, Примере, Бундеслиге и Серии А

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал доклад об участии игроков не старше 21 года в матчах 93 лиг мира.

В РПЛ футболисты U-21 получают 11,3 процента игрового времени. Это 57-е место в рейтинге.

Тем не менее, российский чемпионат по этому показателю превосходит первенства Германии (66-е место, вовлеченность молодежи – 9,8%), Англии (74-е место, вовлеченность молодежи – 8,5%), Италии (76-е место, вовлеченность молодежи – 7,7%) и Испании (79-е место, вовлеченность молодежи – 7%).

Лидер рейтинга – Словакия (29%), также в топ-3 входят Новая Зеландия (28,8%) и Ирландия (28,8%). Последнее место у Турции и Саудовской Аравии (по 3,7%).