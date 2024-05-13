Широков предсказал чемпиона РПЛ: «Все уже очевидно»

Роман Широков уверен в чемпионстве «Динамо» в сезоне РПЛ-2023/24.
«Конечно, «Динамо» – единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом...
Все уже очевидно. «Динамо» – чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», – сказал Широков.
- После 28 туров «Динамо» лидирует в РПЛ с 53 очками. Остались матчи с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
- «Зенит» идет вторым с 51 очком. Их соперниками в заключительных турах будут «Ахмат» и «Ростов».
- «Краснодар» занимает 3-е место с 50 очками. У них будут игры с «Сочи» и «Динамо».