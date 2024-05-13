Широков предсказал чемпиона РПЛ: «Все уже очевидно»

Роман Широков уверен в чемпионстве «Динамо» в сезоне РПЛ-2023/24.

«Конечно, «Динамо» – единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом...

Все уже очевидно. «Динамо» – чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», – сказал Широков.