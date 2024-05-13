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    Широков предсказал чемпиона РПЛ: «Все уже очевидно»

    Роман Широков уверен в чемпионстве «Динамо» в сезоне РПЛ-2023/24.

    «Конечно, «Динамо» – единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом...

    Все уже очевидно. «Динамо» – чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», – сказал Широков.

    • После 28 туров «Динамо» лидирует в РПЛ с 53 очками. Остались матчи с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
    • «Зенит» идет вторым с 51 очком. Их соперниками в заключительных турах будут «Ахмат» и «Ростов».
    • «Краснодар» занимает 3-е место с 50 очками. У них будут игры с «Сочи» и «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2024 19:20
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    Комментарии (13)
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    Cleaner
    1715617839
    Широков, очевидно только то, что тебя ОТМАЗАЛИ!!!...(((((((((((((((((((
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    ЗаЖиМ
    1715618225
    Ипать, Нострахерус!
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    Кузьмич на трибуне
    1715621112
    Достаточно Зениту не выиграть одну из двух оставшихся и ... Если Краснодар побеждает в Сочи и дома, то Чемпион Краснодар. Достаточно Динамо проиграть Крылышкам ,а Зенит победит в двух играх -Зенит чемпион. Что бы стать чемпионом Динамо должно в двух играх побеждать. Ничья или поражение Краснодара в Сочи-выбивает Краснодар из чемпионской гонки, а если ещё поражение дома, то могут скатиться до пятого места. Заруба просто умопомрачительная. Ждём выходные. Но!!!! у Зенита игра на кубок. Хватит ли силёнок потом победить Ахмат в Грозном? Ждём Ждём Ждём.
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    Ловкий Бубен
    1715621741
    Динамо проиграет Краснодару на выезде, Краснодар выиграет домашний матч - 100% , в этом то и вся фишка и Динамо в итоге наберет 56 очков если выиграет у КС, конечно, если Зенит одержит две победы, то станет чемпионом
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    FCSpartakM
    1715622120
    сразу после перерыва сказал, что верю, что динама выиграет чемп, а теперь повылазили эксперты -паспортисты, кто уверен в победе мусорков. Где вы раньше были, ванги? По факту, динамо само себе подосрать может, это же динамо
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    Napaleon Banapart
    1715622522
    Краснодар Чемпион....
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    Игорь N5
    1715627111
    1. Зенит 2. Краснодар 3. Динамо
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