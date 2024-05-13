Тихонов – о дисквалификации за слова о женщине-арбитре: «Мне сказали, что у нас гендерное равенство – я такое слово слышал только из Европы»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, как ему объяснили дисквалификацию за слова про Веру Опейкину.

Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

– Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Если бы я сказал арбитр, а не женщина, тогда бы все это рассматривалось совсем по-другому. Я слово «гендер» слышал только из Европы.

– Ожидали ли, что вокруг вашей фразы поднимется такая шумиха?

– Не ожидал. Думаю, теперь моe наказание станет уроком для всех.