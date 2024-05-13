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    • Тихонов – о дисквалификации за слова о женщине-арбитре: «Мне сказали, что у нас гендерное равенство – я такое слово слышал только из Европы»

    Тихонов – о дисквалификации за слова о женщине-арбитре: «Мне сказали, что у нас гендерное равенство – я такое слово слышал только из Европы»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, как ему объяснили дисквалификацию за слова про Веру Опейкину.

    • Опейкина работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).
    • После игры Тихонов заявил: «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте еe на матч «Родина»«Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».
    • Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

    – Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Если бы я сказал арбитр, а не женщина, тогда бы все это рассматривалось совсем по-другому. Я слово «гендер» слышал только из Европы.

    – Ожидали ли, что вокруг вашей фразы поднимется такая шумиха?

    – Не ожидал. Думаю, теперь моe наказание станет уроком для всех.

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    Источник: Metaratings

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    13.05.2024 18:40
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    Комментарии (1)
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    ЗаЖиМ
    1715618434
    Андрей, подумал бы перед высказыванием, а теперь машешь кулаками после...
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