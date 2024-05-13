«ПСЖ» готов платить Хвиче почти в два раза больше, чем «Наполи»

«ПСЖ» сохраняет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Чемпион Франции видит в нем замену для Килиана Мбаппе.

Парижане готовы предложить за игрока 80 миллионов евро, а ему платить 8 миллионов в год.

В случае перехода Хвича сможет зарабатывать значительно больше. Сейчас зарплата грузинского футболиста в Неаполе 1,5 миллиона евро в год, и ее планируют увеличить только в три раза.

Кроме того, есть проблема в требованиях «Наполи», оценивающего флангового нападающего в 120-130 миллионов евро.