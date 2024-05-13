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    • «ПСЖ» готов платить Хвиче почти в два раза больше, чем «Наполи»

    «ПСЖ» готов платить Хвиче почти в два раза больше, чем «Наполи»

    «ПСЖ» сохраняет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Чемпион Франции видит в нем замену для Килиана Мбаппе.

    Парижане готовы предложить за игрока 80 миллионов евро, а ему платить 8 миллионов в год.

    В случае перехода Хвича сможет зарабатывать значительно больше. Сейчас зарплата грузинского футболиста в Неаполе 1,5 миллиона евро в год, и ее планируют увеличить только в три раза.

    Кроме того, есть проблема в требованиях «Наполи», оценивающего флангового нападающего в 120-130 миллионов евро.

    • В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.
    • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • Мбаппе, вероятно, летом перейдет в «Реал».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    13.05.2024 18:18
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    Комментарии (3)
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    BoevStas1
    1715616586
    Наполи вряд-ли будет в еврокубках,так,что смысла сидеть там не видно...а для Хвичи Франция самое оно))
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    Cleaner
    1715617985
    Нужно идти туда, ГДЕ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ! Тут без вариантов.
    Ответить
    Ziklop
    1715619358
    Наполи то отпустит?
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