Шалимов считает, что «Динамо» не выиграет РПЛ и допускает чемпионство «Краснодара»

Игорь Шалимов дал смелый прогноз на чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.
По его мнению, лидирующее за два тура до конца сезона «Динамо» не станет чемпионом.
«В последних матчах игроки «Динамо» вырывали победы. В игре с «Балтикой» вообще в некотором роде отскочили.
Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры – все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.
Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если «Зенит» потеряет очки, то чемпионом станет «Краснодар».
Хотя самая простая ситуация у «Динамо». Но у меня такой прогноз», – сказал Шалимов.
- После 28 туров «Динамо» лидирует в РПЛ с 53 очками. Остались матчи с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
- «Зенит» идет вторым с 51 очком. Их соперниками в заключительных турах будут «Ахмат» и «Ростов».
- «Краснодар» занимает 3-е место с 50 очками. У них будут игры с «Сочи» и «Динамо».