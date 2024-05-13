Шалимов считает, что «Динамо» не выиграет РПЛ и допускает чемпионство «Краснодара»

Игорь Шалимов дал смелый прогноз на чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

По его мнению, лидирующее за два тура до конца сезона «Динамо» не станет чемпионом.

«В последних матчах игроки «Динамо» вырывали победы. В игре с «Балтикой» вообще в некотором роде отскочили.

Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры – все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.

Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если «Зенит» потеряет очки, то чемпионом станет «Краснодар».

Хотя самая простая ситуация у «Динамо». Но у меня такой прогноз», – сказал Шалимов.