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    • Шалимов считает, что «Динамо» не выиграет РПЛ и допускает чемпионство «Краснодара»

    Шалимов считает, что «Динамо» не выиграет РПЛ и допускает чемпионство «Краснодара»

    Игорь Шалимов дал смелый прогноз на чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

    По его мнению, лидирующее за два тура до конца сезона «Динамо» не станет чемпионом.

    «В последних матчах игроки «Динамо» вырывали победы. В игре с «Балтикой» вообще в некотором роде отскочили.

    Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры – все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.

    Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если «Зенит» потеряет очки, то чемпионом станет «Краснодар».

    Хотя самая простая ситуация у «Динамо». Но у меня такой прогноз», – сказал Шалимов.

    • После 28 туров «Динамо» лидирует в РПЛ с 53 очками. Остались матчи с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
    • «Зенит» идет вторым с 51 очком. Их соперниками в заключительных турах будут «Ахмат» и «Ростов».
    • «Краснодар» занимает 3-е место с 50 очками. У них будут игры с «Сочи» и «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.05.2024 18:30
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    Комментарии (11)
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    alex1951
    1715616890
    Я смотрю тут появились обалденные спецы......павелы глобы...... идите тару сдавайте....
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    Ziklop
    1715619135
    всё решено уже давно! 29 тур окончательно утвердит это.
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    Алексей З
    1715625416
    После 29 тура станет понятнее. Динамо обязано выигрывать КС , просто ОБЯЗАНО. СОЧИ даст бой Краснадару и если тот не выиграет , то должен отдать очко Динамовцам. Почему "должен" ? Месть за отжатый бизнес , за пролёт отматчей на ЧМ. Галицкий должен плюнут в эти питерские хари. Зенит ? "Верный солдат" может прогнуться в Грозном , а в Ростов просто не верю.
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    ЗаЖиМ
    1715625932
    Ну, проводницам точно не припрет
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    zigbert
    1715626785
    Предпоследний тур прояснит многое. Сейчас все запутано до предела но у Динамо шансы на чемпионство чуть выше.
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