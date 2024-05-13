Ловчев разочаровался в Галицком

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о решении «Краснодара» сменить главного тренера посреди сезона.
«Это для меня нонсенс. Многие боятся говорить правду, а я эту правду скажу. Для меня самым большим разочарованием в сегодняшнем футболе является не какой-то игрок, команда, а руководители клубов.
Они что хотят, то и творят. Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку? Во время чемпионата, когда идет борьба за первое место, увольнять тренера.
Нам же никто не объясняет, что там произошло, Ивич послал его или что? Ивич в каком-то интервью начал объяснять, что разошлись взгляды с руководителем клуба: Галицкому красивый футбол нужен, а для него главное – победа.
Но это же половина объяснения. «Краснодар» сейчас не похож на ту команду, которая подошла к первому месту, только из-за увольнения. Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», – заявил Ловчев.
- «Краснодар» в середине марта уволил Владимира Ивича и назначил Мурада Мусаева.
- При новом тренере команда одержал 3 победы в РПЛ при 2 ничьих и 3 поражениях.
- Южане ушли на зимнюю паузу лидерами чемпионата, а сейчас занимают только 3-е место в таблице.