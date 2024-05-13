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    Жиру объявил об уходе из «Милана»

    Нападающий «Милана» Оливье Жиру подтвердил, что покинет команду по окончании сезона-2023/24.

    «Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС.

    Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в «Милане». Сейчас правильный момент, чтобы объявить об уходе.

    Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», – сказал 37-летний француз.

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    Источник: сайт «Милана»

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