Жиру объявил об уходе из «Милана»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подтвердил, что покинет команду по окончании сезона-2023/24.
«Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС.
Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в «Милане». Сейчас правильный момент, чтобы объявить об уходе.
Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», – сказал 37-летний француз.
- Жиру в составе «Милана» забил 48 голов и сделал 20 ассистов в 130 матчах.
- Летом форвард перейдет в «Лос-Анджелес».
- Американцы будут платить ему 3 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.