Стала известна зарплата Жиру в новом клубе

Появились финансовые подробности контракта между Оливье Жиру и «Лос-Анджелесом».
Как сообщалось ранее, 37-летний нападающий отправится в МЛС предстоящим летом, покинув «Милан» в качестве свободного агента.
Соглашение рассчитано до конца 2025 года и включает в себя опцию продления еще на 12 месяцев.
Зарплата француза составит 3 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.
- Жиру проводит 3-й сезон в «Милане».
- Его статистика: 127 матчей, 47 голов, 20 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 4 миллиона евро.