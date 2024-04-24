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    Стала известна зарплата Жиру в новом клубе

    Появились финансовые подробности контракта между Оливье Жиру и «Лос-Анджелесом».

    Как сообщалось ранее, 37-летний нападающий отправится в МЛС предстоящим летом, покинув «Милан» в качестве свободного агента.

    Соглашение рассчитано до конца 2025 года и включает в себя опцию продления еще на 12 месяцев.

    Зарплата француза составит 3 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.

    • Жиру проводит 3-й сезон в «Милане».
    • Его статистика: 127 матчей, 47 голов, 20 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 4 миллиона евро.

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    Источник: L'Equipe

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    24.04.2024 13:50
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