Стала известна зарплата Жиру в новом клубе

Появились финансовые подробности контракта между Оливье Жиру и «Лос-Анджелесом».

Как сообщалось ранее, 37-летний нападающий отправится в МЛС предстоящим летом, покинув «Милан» в качестве свободного агента.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года и включает в себя опцию продления еще на 12 месяцев.

Зарплата француза составит 3 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.