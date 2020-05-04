Логотип ЦСКА вошел в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca

Издание Marca подвело итоги голосования за лучший логотип футбольного клуба.
Возглавила рейтинг эмблема марокканской «Раджа Касабланки», в топ-3 также вошли египетский «Аль-Ахли» и бразильский «Флуминенсе», девятое место занял московский ЦСКА.
1. «Раджа Касабланка» (Марокко);
2. «Аль-Ахли» (Египет);
3. «Флуминенсе» (Бразилия);
4. «Реал» (Испания);
5. «Фенербахче» (Турция);
6. «Ливерпуль» (Англия);
7. «Барселона» (Испания);
8. «Коло-Коло» (Чили);
9. ЦСКА (Россия);
10. «Бешикташ» (Турция).
Источник: Marca