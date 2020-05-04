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  • Логотип ЦСКА вошел в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca

4 мая 2020, 09:31
25

Издание Marca подвело итоги голосования за лучший логотип футбольного клуба.

Возглавила рейтинг эмблема марокканской «Раджа Касабланки», в топ-3 также вошли египетский «Аль-Ахли» и бразильский «Флуминенсе», девятое место занял московский ЦСКА.

1. «Раджа Касабланка» (Марокко);

2. «Аль-Ахли» (Египет);

3. «Флуминенсе» (Бразилия);

4. «Реал» (Испания);

5. «Фенербахче» (Турция);

6. «Ливерпуль» (Англия);

7. «Барселона» (Испания);

8. «Коло-Коло» (Чили);

9. ЦСКА (Россия);

10. «Бешикташ» (Турция).

Источник: Marca
Весь мир
Комментарии (25)
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Snek
1588578147
Блин, ну а картинки приложить не судьба? Админы вы когда статью пишите, думаете вообще?
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bset
1588578553
Просто подсчет, чьих болельщиков больше на сайт зашло. Все эти голосования необъективные.
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Kopo6ok22
1588584619
Так а логотипы слабо было прикрепить??
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absent32
1588586964
хм... и что в радже лучшего, или красивого??? аль-ахли еще куда не шло, но первое место странное!!!
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Nevsky_RU
1588597616
А мне Ювентуса буковка зашла. Минималистично и на стиле) А вот у Зенита лого разработанный супер одарёнными профессионалами, выглядит мягко говоря у*бищно)) Коней звезда норм, но по сути ничего особенного. Странный рейтинг, вкусовщина и необъективность. По любому полно реально прикольных лого которые даже не участвовали
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DOCTOR PENALTY
1588599308
Ну вот, с логотипом уже в десятке! Осталось только по игре.
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