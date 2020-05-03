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    Логотип ЦСКА вошел в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca

    Издание Marca подвело итоги голосования за лучший логотип футбольного клуба.

    Возглавила рейтинг эмблема марокканской «Раджа Касабланки», в топ-3 также вошли египетский «Аль-Ахли» и бразильский «Флуминенсе», девятое место занял московский ЦСКА.

    1. «Раджа Касабланка» (Марокко);

    2. «Аль-Ахли» (Египет);

    3. «Флуминенсе» (Бразилия);

    4. «Реал» (Испания);

    5. «Фенербахче» (Турция);

    6. «Ливерпуль» (Англия);

    7. «Барселона» (Испания);

    8. «Коло-Коло» (Чили);

    9. ЦСКА (Россия);

    10. «Бешикташ» (Турция).

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2309

      alarm 12 минут назад

      а логотип спартака отлично смотрится в унитазе! куча фоток тому подтверждение)

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