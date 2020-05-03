«Барселона» – лидер сезона по среднему количеству пасов за игру. «Краснодар» – 19-й

«Барселона» лидирует в сезоне по среднему количеству передач за матч. У каталонцев этот показатель равен 684.

В тройке также оказались «Манчестер Сити» и «Бавария». «Краснодар» попал в двадцатку – он 19-й.

Самой дорогой командой рейтинга является «Манчестер Сити» – суммарная стоимость игроков более миллиарда евро.

«Барселона» лидирует в Примере.

«Краснодар» в РПЛ идет третьим.

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