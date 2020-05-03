Дерлей: «Аленичев – самый техничный русский игрок, которого я видел. Он был лучшим»

Бывший нападающий «Динамо» Дерлей выделил самого техничного российского игрока, которого видел на поле. Выбранный португальцем спортсмен уже завершил карьеру.
«Честно скажу, из тех российских игроков, что я видел на поле, Дмитрий Аленичев — самый техничный. Да простит меня Валерий Карпин... Знаю, что говорю, потому что видел Дмитрия на тренировках каждый день. Он был умным футболистом. Я с большим уважением всегда к нему относился и рад, что мне довелось играть рядом с ним.
Аленичев здорово помог «Порту» в решающие моменты, ведь именно он забил по голу в финалах Кубка УЕФА в 2003-м и Лиги чемпионов в 2004-м. Невероятно!
Алень из тех, про кого говорят «гражданин мира». Не побоялся уехать из России, когда, возможно, далеко не все верили, что он вырастет в большого мастера. Хорошо играл за сборную и, на мой взгляд, рановато из нее ушел.
Еще раз говорю: Алень был лучшим. Хотя в то время, когда я играл в России, в 2005-2006-м, были и другие качественные футболисты, например, Алексей Смертин, Андрей Аршавин», – сказал Дерлей Sportbox.
- Португалец играл в России с 2005 по 2007 год.
- Дерлей провел за «Динамо» 43 матча в РПЛ, забил 20 голов.
- Он завершил карьеру в 2010 году.