Главные новости дня. «Реал» намерен продать пять игроков, Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы

Алиев: «Юран – больной на голову. Он выклянчил должность тренера «Химок» на «Матч ТВ».

Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов.

Смертин: «Я разделял ответственность с Филимоновым за гол Шевченко».

Mundo Deportivo: Лаутаро сообщил «Интеру» о желании перейти в «Барселону».

Агент: «Чаловым интересовались не только в Англии».

AS: «Реал» продаст пять игроков, прежде чем подписывать новичков.

«Лилль» получил 85-миллионное предложение по Осимхену.