Главные новости дня. «Реал» намерен продать пять игроков, Хаби Алонсо может стать помощником Гвардиолы

Алиев: «Юран – больной на голову. Он выклянчил должность тренера «Химок» на «Матч ТВ».
Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».
РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов.
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Источник: Бомбардир.ру