РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС приняла решение наказать «Тамбов» запретом на регистрацию новых игроков.

Причина санкций – задолженность перед футболистами Сергеем Косициным и Данилом Кленкиным по различным выплатам.

Кроме того, клуб не выполнил условия мирового соглашения с защитником Евгением Шляковым.

Трансферный запрет будет снят с «Тамбова» после устранения всех нарушений.

Команда по итогам 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.