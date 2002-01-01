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    РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

    Палата по разрешению споров РФС приняла решение наказать «Тамбов» запретом на регистрацию новых игроков.

    Причина санкций – задолженность перед футболистами Сергеем Косициным и Данилом Кленкиным по различным выплатам.

    Кроме того, клуб не выполнил условия мирового соглашения с защитником Евгением Шляковым.

    Трансферный запрет будет снят с «Тамбова» после устранения всех нарушений.

    Команда по итогам 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +455

      моэм 37 минут назад

      Пора поприжать волков … а то ещё одна победа и эти нищеброды обойдут сам Спартак из самой столицы...миллионерам станет обидно...чего доброго Тамбов ещё и выбьет "уважаемых" старожилов...савсэм абидна панимаэш будет...неужели опять заклюют Российскую глубинку.

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      Рейтинг: +2897

      Давид59 2 часа назад

      Там нет денег, там не платят. А ещё хотят расширять РПЛ.

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      Рейтинг: +9830

      Cules2013 > Давид59 1 час назад

      потому и хотят расширять, что наберут днищ из ФНЛ, у которых богатые и умелые финансовые руководители. Они просто вытеснят более крутые по игре, но слабые по финансам клубы. К тому же, поле не паханное для договорняков и судей, которые даже с ВАР не "видят", что на самом деле происходит на поле.
      Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

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