РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Пора поприжать волков … а то ещё одна победа и эти нищеброды обойдут сам Спартак из самой столицы...миллионерам станет обидно...чего доброго Тамбов ещё и выбьет "уважаемых" старожилов...савсэм абидна панимаэш будет...неужели опять заклюют Российскую глубинку.
Палата по разрешению споров РФС приняла решение наказать «Тамбов» запретом на регистрацию новых игроков.
Причина санкций – задолженность перед футболистами Сергеем Косициным и Данилом Кленкиным по различным выплатам.
Кроме того, клуб не выполнил условия мирового соглашения с защитником Евгением Шляковым.
Трансферный запрет будет снят с «Тамбова» после устранения всех нарушений.
Команда по итогам 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.