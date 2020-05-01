Сантон – об отказе от зарплаты на четыре месяца: «Игроки «Ромы» заботятся о команде»

Защитник «Ромы» Давиде Сантон рассказал, что мотивировало игроков римлян отказаться от зарплаты за четыре месяца.

«Нам хотелось помочь. В футболе и других отраслях полно людей, которые не получают так же много, как мы. Здорово, что нам удалось помочь немного другим людям.

Четыре месяца – это много, но мы заботимся о нашей команде, о людях, которые работают для нас. Футбол – это не только игроки и тренеры, это и те, кто работают рядом с командой.

Мы получили видео, где сотрудники говорили «спасибо» на разных языках. Это было очень трогательно и эмоционально. Видно, как важно для них было получить помощь», – сказал Сантон.