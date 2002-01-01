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    Сантон – об отказе от зарплаты на четыре месяца: «Игроки «Ромы» заботятся о команде»

    Защитник «Ромы» Давиде Сантон рассказал, что мотивировало игроков римлян отказаться от зарплаты за четыре месяца.

    «Нам хотелось помочь. В футболе и других отраслях полно людей, которые не получают так же много, как мы. Здорово, что нам удалось помочь немного другим людям.

    Четыре месяца – это много, но мы заботимся о нашей команде, о людях, которые работают для нас. Футбол – это не только игроки и тренеры, это и те, кто работают рядом с командой.

    Мы получили видео, где сотрудники говорили «спасибо» на разных языках. Это было очень трогательно и эмоционально. Видно, как важно для них было получить помощь», – сказал Сантон.

    • «Рома» на пятом месте в таблице Серии А.
    • В Италии зафиксировано более 205 тысяч заболевших коронавирусом.
    • 75 тысяч человек выздоровели, 28 тысяч – умерли.

    Источник: Sky Sports

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