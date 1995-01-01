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    Canal+ расторг контракт на вещание матчей чемпионата Франции

    Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и медиагруппа Canal+ расторгли контракт на трансляции матчей Лиги 1 и Лиги 2 после досрочного завершения сезона.

    Телеканал не будет производить дополнительные выплаты по контракту. За уже сыгранные матчи канал заплатил 37 миллионов евро. В общей сложности LFP должна была получить от вещателей – Canal+ и be in Sports – 234 миллиона евро до конца сезона.

    • Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
    • Итоги сезона определены по текущему положению команд. Победителем Лиги 1 признан «ПСЖ», занимавший на момент приостановки чемпионата первое место.

    Источник: L'Equipe

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