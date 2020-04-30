Canal+ расторг контракт на вещание матчей чемпионата Франции

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и медиагруппа Canal+ расторгли контракт на трансляции матчей Лиги 1 и Лиги 2 после досрочного завершения сезона.

Телеканал не будет производить дополнительные выплаты по контракту. За уже сыгранные матчи канал заплатил 37 миллионов евро. В общей сложности LFP должна была получить от вещателей – Canal+ и be in Sports – 234 миллиона евро до конца сезона.