Главные новости утра. Дания может отказаться от проведения Евро-2020, Леманн переболел коронавирусом 

Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн переболел коронавирусом
Уткин – о штрафе Фролова за критику власти: «Если контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы»
Evening Standard: игроков «Арсенала» не проверяли на коронавирус после заражения Артеты
Sky Sports: Дания может отказаться от проведения Евро-2020 из-за этапа «Тур де Франс»
Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo
Источник: Бомбардир.ру