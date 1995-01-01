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    Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Леманн переболел коронавирусом

    Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн рассказал, что у него был коронавирус, однако он уже вылечился от инфекции.

    «Да, я заболел еще в середине марта. У меня был кашель и легкая лихорадка в течение полутора дней. После двух недель карантина меня объявили здоровым. Было легче, чем во время обычного гриппа. Но люди, которые находятся в зоне риска, должны быть осторожны. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией», – сказал немец.

    Источник: Bild

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