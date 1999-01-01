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    Аллегри предложил свои услуги «Баварии», но получил отказ. Немцы хотят назначить Тухеля

    Массимилиано Аллегри выразил желание возглавить «Баварию» и донес до руководства немцев, что готов приступить к работе с нового сезона. Баварцы не заинтересовались, пишет Le10sport.

    Новым тренером руководство «Баварии» видит Томаса Тухеля, который сейчас работает с «ПСЖ». Вскоре с ним начнет переговоры спортивный директор Хасан Салихамиджич.

    • «Бавария» сейчас под руководством Ханса-Дитера Флика лидирует в Бундеслиге.
    • Аллегри до 2019 года работал в «Ювентусе».
    • «Бавария» – действующий чемпион Германии.

    Источник: Le10sport

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4944

      серега кашин 2 часа назад

      нормально сейчас что тренеры ходят по клубам и заполняют анкеты о приеме на работу

      0
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      Рейтинг: +4622

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Если бы действительно хотели, не стали бы подписывать полноценный контракт с Фликом, особенно на фоне экономических трудностей, связанных с пандемией. На всякий случай варианты наверняка рассматривают, но всерьез думать о замене Флика сейчас - недальновидно. Тухель - хороший тренер. Но главный вопрос - а не растерял ли он в Париже привычку готовить команду, которая регулярно сталкивается с серьезным сопротивлением? Лига 1 этому не способствует. Аллегри - прекрасен. Но итальянец в Баварии - это такое себе. Был один уже, не менее, а скорее более выдающийся. Массимиллиано - шикарный тренер, но футбол в Германии совсем другой. Нет гарантий, что не будет нового "ich habe fertig".

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