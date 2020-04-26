Аллегри предложил свои услуги «Баварии», но получил отказ. Немцы хотят назначить Тухеля

Массимилиано Аллегри выразил желание возглавить «Баварию» и донес до руководства немцев, что готов приступить к работе с нового сезона. Баварцы не заинтересовались, пишет Le10sport.
Новым тренером руководство «Баварии» видит Томаса Тухеля, который сейчас работает с «ПСЖ». Вскоре с ним начнет переговоры спортивный директор Хасан Салихамиджич.
- «Бавария» сейчас под руководством Ханса-Дитера Флика лидирует в Бундеслиге.
- Аллегри до 2019 года работал в «Ювентусе».
- «Бавария» – действующий чемпион Германии.
Источник: Le10sport
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