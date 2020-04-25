Евсеев: «16 команд в РПЛ – это неправильно. Год назад руководители клубов поддержали расширение, но потом процедуру остановили»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался за расширение РПЛ. Он считает количество в 16 команд неправильным.
— Я уже давно говорил, что 16 команд в нынешнем формате — это неправильно. Особенно, когда две вылетают, а две играют в стыках. Ладно бы еще две вылетали, как раньше, и все. Если бы 18 команд и «стыки», еще можно понять. А когда в теории вылететь могут сразу четыре — это странно.
— Но на ближайшем заседании клубы РПЛ будут поднимать этот вопрос?
— Какой?
— О расширении лиги.
— Еще год назад большинство руководителей клубов поддержали расширение. Но потом процедуру остановили.
- «Уфа» сейчас в РПЛ идет девятой.
- Задача команды, высказанная Евсеевым, – попасть по итогам сезона в восьмерку.
- РПЛ не возобновится раньше июня из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Спорт-Экспресс»