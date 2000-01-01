Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Евсеев: «16 команд в РПЛ – это неправильно. Год назад руководители клубов поддержали расширение, но потом процедуру остановили»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался за расширение РПЛ. Он считает количество в 16 команд неправильным.

    — Я уже давно говорил, что 16 команд в нынешнем формате — это неправильно. Особенно, когда две вылетают, а две играют в стыках. Ладно бы еще две вылетали, как раньше, и все. Если бы 18 команд и «стыки», еще можно понять. А когда в теории вылететь могут сразу четыре — это странно.

    — Но на ближайшем заседании клубы РПЛ будут поднимать этот вопрос?

    — Какой?

    — О расширении лиги.

    — Еще год назад большинство руководителей клубов поддержали расширение. Но потом процедуру остановили.

    • «Уфа» сейчас в РПЛ идет девятой.
    • Задача команды, высказанная Евсеевым, – попасть по итогам сезона в восьмерку.
    • РПЛ не возобновится раньше июня из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10789

      vladimir-7 25 минут назад

      Оренбург и Сочи отправить в ФНЛ, а в РПЛ оставить 14 команд и две
      последние команды переигрывают с двумя командами из ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +606

      New Life 2 часа назад

      Чем меньше команд тем интересней и азартней игра. Не надо мучить болельщиков сочами, оренбургом, их хз кем определяемыми результатами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +745

      СвинкаСправедливости 3 часа назад

      Таких клубов, как УФА, в РПЛ быть не должно в принципе, с их вшивым искусственным газоном. Это уровень второй лиги. Так ещё два полудохлых клуба в РПЛ могут появиться только чтобы через год исчезнуть навсегда из-за финансовых проблем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1801

      giluxa1963 > СвинкаСправедливости 2 часа назад

      да ты прав свиней надо гнать в ФНЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22988

      VVM1964 > giluxa1963 1 час назад

      Ну вот ты и свалился до уровня бората и аларма , хотя разница в степенях развития между вами и так не сильно разнилась ( возрастной критерий тут вторичен , хотя у них то еще есть шанс с возрастом поумнеть ) .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76302
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru