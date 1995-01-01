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    Daily Mail: «Реал» отказался от покупки Холанда из-за требований Райолы

    «Реал» не будет подписывать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна.

    По информации Daily Mail, мадридский клуб действительно интересовался норвежцем, однако требования агента футболиста Мино Райолы испанцы посчитали неприемлемыми.

    Сумма отступных в контракте 19-летнего форварда – 75 миллионов евро.

    • «Боруссия» выкупила Холанда у «Зальцбурга» в январе за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с дортмундским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • В составе новой команды он забил 12 голов в 11 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2220

      Masteralex 1 час назад

      а почему Зальцбург так продешевил-то?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9766

      Cules2013 > Masteralex 41 минуту назад

      потому что там привыкли продавать молодых и перспективных за умеренную цену, потому их там и любят покупать многие топ- клубы. Далеко не каждый, кто начинал в Австрии ярко, потом реально стал звездой Бундеслиги, ещё и так быстро. А если на них всех ставить ценники по 50-70 млн, как это бывает делают во Франции, то их не каждый купит, а кто купит и разочаруется не дай бог, второй раз в ту сторону уже не посмотрит.

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