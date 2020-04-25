Daily Mail: «Реал» отказался от покупки Холанда из-за требований Райолы

«Реал» не будет подписывать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, мадридский клуб действительно интересовался норвежцем, однако требования агента футболиста Мино Райолы испанцы посчитали неприемлемыми.

Сумма отступных в контракте 19-летнего форварда – 75 миллионов евро.