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    Парфенов: «Российским игрокам надо не просто ехать, а бежать в Европу»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов выразил мнение, что российским футболистам нужно стремиться играть в европейских клубах.

    – Кризис обязательно затронет футбол, и через некоторое время клубам станет еще тяжелее. Будет ли это толчком к тому, чтобы российские игроки уезжали в Европу?

    – Надо стремиться уезжать. Примеров у нас было достаточно. Посмотрите на фамилии тех, кто успешно играл в Европе. И они во всех интервью говорят, что надо ехать. Тот же Федор Смолов уже на следующий день после перехода в «Сельту» высказал свое мнение.

    – Решение Смолова достойно уважения?

    – Надо было уезжать раньше. Англия, Испания, Германия – топовые чемпионаты, туда надо не просто ехать, а стремиться, бежать.

    – Вы в свое время могли оказаться в Европе, но не уехали. Почему?

    – Мог. Мешали какие-то обстоятельства. У нас не было агентов, по всем игрокам предложения приходили в клуб, и о них мы даже не знали.

    – Кто звал вас?

    – «Байер», «Кьево». Это те команды, о которых я потом услышал.

    Парфенов: «Спартаковский дух – это просто максимальное отношение ко всему»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +598

      vmonomah17 3 минуты назад

      А зачем, когда есть газпромовская труба?

      0
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      Рейтинг: +6

      tsvetkovnikitayzih 37 минут назад

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      Рейтинг: +16367

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Вопрос не в том, куда бежать, а в том, что нас нигде не ждут.

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      Рейтинг: +807

      Cleaner 1 час назад

      "Российским игрокам надо не просто ехать, а бежать в Европу". А зачем? Их и тут неплохо кормят.

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      Рейтинг: +4638

      subbotaspartak 1 час назад

      Ты и здесь не затерялся,
      В футболе остался.
      В половину команд плюнь, наверняка
      Попадёшь в игроков Спартака.

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