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  • Парфенов: «Российским игрокам надо не просто ехать, а бежать в Европу»

Парфенов: «Российским игрокам надо не просто ехать, а бежать в Европу»

24 апреля 2020, 17:21
14

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов выразил мнение, что российским футболистам нужно стремиться играть в европейских клубах.

– Кризис обязательно затронет футбол, и через некоторое время клубам станет еще тяжелее. Будет ли это толчком к тому, чтобы российские игроки уезжали в Европу?

– Надо стремиться уезжать. Примеров у нас было достаточно. Посмотрите на фамилии тех, кто успешно играл в Европе. И они во всех интервью говорят, что надо ехать. Тот же Федор Смолов уже на следующий день после перехода в «Сельту» высказал свое мнение.

– Решение Смолова достойно уважения?

– Надо было уезжать раньше. Англия, Испания, Германия – топовые чемпионаты, туда надо не просто ехать, а стремиться, бежать.

– Вы в свое время могли оказаться в Европе, но не уехали. Почему?

– Мог. Мешали какие-то обстоятельства. У нас не было агентов, по всем игрокам предложения приходили в клуб, и о них мы даже не знали.

– Кто звал вас?

– «Байер», «Кьево». Это те команды, о которых я потом услышал.

Парфенов: «Спартаковский дух – это просто максимальное отношение ко всему»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Парфенов Дмитрий
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1587738975
Ты и здесь не затерялся, В футболе остался. В половину команд плюнь, наверняка Попадёшь в игроков Спартака.
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DOCTOR PENALTY
1587740497
Вопрос не в том, куда бежать, а в том, что нас нигде не ждут.
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vmonomah17
1587743259
А зачем, когда есть газпромовская труба?
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Axe111
1587748524
Чегооооор!!!!!!! Какая к черту Европа, кому они там вср*****
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New Life
1587749281
Попробуй убеги с подводной лодки.
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general.lizyukov
1587756542
Успешно?! Можно пофамильно. И н разовые вспышки, а именно успешная игра. Кроме Канчельскиса и вспомнить некого. Ну, провинциальные герои типа Карпина в Сельте. Где успешная игра? Покер Шавы Ливерпулю? ББББ Кержа в Севилье? Медленное но верное погружение на дно Пашки?
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paracetamol
1587760706
Многие бы побежали, да кто бы взял? Разве что Рухлядина - це Европа.
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Hektor 84
1587768601
А наши футболисты что еще и бегать умеют?
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Кузьмич на трибуне
1587837774
Ну давайте всех продадим, наберём из ПФЛ и Еврокубках будем ниже Лихтенштейна. Нужно не в Европу бежать, а свой футбол поднимать. Раньше плакали, что зарплаты низкие, а сейчас зарплаты такие, что из Польши, Швеции, Голландии, Исландии, Бразилии игроки с удовольствием едут в Россию. Раньше поля были отвратные, сейчас поляны и стадионы не то что бы на уровне, а во многом и выше среднеевропейских. Воспитывайте своих игроков, и не так что бы с первой зарплаты суперкар и часы дороже автомобиля, а учите работать и зарабатывать,и по меньше слушать жадных до денег агентов.
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zigbert
1587840938
Особого спроса на наших футболистов пока не видно. Конечно в каких нибудь командах среднего уровня они могут закрепиться, но для топовых клубов наши игроки еще не созрели.
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