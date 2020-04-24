Парфенов: «Российским игрокам надо не просто ехать, а бежать в Европу»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов выразил мнение, что российским футболистам нужно стремиться играть в европейских клубах.

– Кризис обязательно затронет футбол, и через некоторое время клубам станет еще тяжелее. Будет ли это толчком к тому, чтобы российские игроки уезжали в Европу?

– Надо стремиться уезжать. Примеров у нас было достаточно. Посмотрите на фамилии тех, кто успешно играл в Европе. И они во всех интервью говорят, что надо ехать. Тот же Федор Смолов уже на следующий день после перехода в «Сельту» высказал свое мнение.

– Решение Смолова достойно уважения?

– Надо было уезжать раньше. Англия, Испания, Германия – топовые чемпионаты, туда надо не просто ехать, а стремиться, бежать.

– Вы в свое время могли оказаться в Европе, но не уехали. Почему?

– Мог. Мешали какие-то обстоятельства. У нас не было агентов, по всем игрокам предложения приходили в клуб, и о них мы даже не знали.

– Кто звал вас?

– «Байер», «Кьево». Это те команды, о которых я потом услышал.

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