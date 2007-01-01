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    Евсеев: «Лучший журналист – Елагин. Смотрел в 90-е АПЛ под его комментарии»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал имя лучшего, на свой взгляд, журналиста. Специалист выбрал комментатора, ныне работающего на платформе Okko.

    – Кто, по вашему мнению, лучший журналист?

    – Я особо не обращаю внимания. На сегодняшний момент тяжело сказать. Наверное, назову все-таки Александра Елагина. Мне он всегда нравился, со времен еще 90-х. Смотрел АПЛ под его комментарии. На этом и остановимся.

    • Александр Елагин – заслуженный артист России.
    • Ранее он работал на «Матч ТВ», «НТВ-ПЛЮС».
    • Также Елагин работает в театре.

    Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2914

      морозз 25 минут назад

      Елагин это профессионализм в комментаторском цехе России, его голос ни с кем не спутать однозначно!

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