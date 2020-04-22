Евсеев: «Лучший журналист – Елагин. Смотрел в 90-е АПЛ под его комментарии»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал имя лучшего, на свой взгляд, журналиста. Специалист выбрал комментатора, ныне работающего на платформе Okko.

– Кто, по вашему мнению, лучший журналист?

– Я особо не обращаю внимания. На сегодняшний момент тяжело сказать. Наверное, назову все-таки Александра Елагина. Мне он всегда нравился, со времен еще 90-х. Смотрел АПЛ под его комментарии. На этом и остановимся.