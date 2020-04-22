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  • Евсеев: «Лучший журналист – Елагин. Смотрел в 90-е АПЛ под его комментарии»

Евсеев: «Лучший журналист – Елагин. Смотрел в 90-е АПЛ под его комментарии»

22 апреля 2020, 20:40
8

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал имя лучшего, на свой взгляд, журналиста. Специалист выбрал комментатора, ныне работающего на платформе Okko.

– Кто, по вашему мнению, лучший журналист?

– Я особо не обращаю внимания. На сегодняшний момент тяжело сказать. Наверное, назову все-таки Александра Елагина. Мне он всегда нравился, со времен еще 90-х. Смотрел АПЛ под его комментарии. На этом и остановимся.

  • Александр Елагин – заслуженный артист России.
  • Ранее он работал на «Матч ТВ», «НТВ-ПЛЮС».
  • Также Елагин работает в театре.

Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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морозз
1587581248
Елагин это профессионализм в комментаторском цехе России, его голос ни с кем не спутать однозначно!
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G.P.
1587585014
Ещё Стогниенко супер. Но как-то странно, что лучшие комментаторы у нас на Матч ТВ не приглашаются :(
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New Life
1587589460
Таких профессионалов на МатчТВ не держат.
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Plyash
1587593818
Елагин лучший комментатор в России,это бесспорно.
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Milaninho
1587614404
Ностальгирую по тем временам, когда АПЛ показывали по РенТв и комментировал Елагин
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Cules2013
1587616908
С точки зрения профессионализма - не спорю, Елагин лучший. Но мне он кажется слишком академичным и скучным. Бывает перегружает вас ненужной инфой, всё-таки это же не лекция в универе.
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фанат джигурды
1587629447
Согласен с Евсеевым, что Елагин- лучший комментатор. Но ещё упомянул бы Голованова и Выборнова.
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zigbert
1587649387
Когда он появился на Рен ТВ,комментируя чемпионат Англии его никто не знал. Даже фамилию не сразу узнали. Но эти репортажи были настолько интересны и эмоциональны,что он сразу привлек к себе внимание любителей футбола. Стиль его работы отличается от остальных комментаторов своей неповторимостью. Передает телезрителям весь драматизм матча. Жаль что на Матч ТВ теперь нет таких самобытных комментаторов.
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