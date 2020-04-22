Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что петербургский клуб не платил футболисту зарплату во время его заключения.
– Выплачивал ли вам зарплату «Зенит» с октября 2018 года, когда вы находились на полноценном контракте?
– Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».
– Вы прикидывали, сколько денег потерял за последнее время?
– Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает после этого сезона.
- Нападающий забил за «Сочи» три мяча в четырех играх.
- Сообщалось, что в Италии Кокориным интересуются «Лацио» и «Дженоа».