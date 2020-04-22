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  • Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу»

Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу»

22 апреля 2020, 14:14
10

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что петербургский клуб не платил футболисту зарплату во время его заключения.

– Выплачивал ли вам зарплату «Зенит» с октября 2018 года, когда вы находились на полноценном контракте?

– Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».

– Вы прикидывали, сколько денег потерял за последнее время?

– Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает после этого сезона.
  • Нападающий забил за «Сочи» три мяча в четырех играх.
  • Сообщалось, что в Италии Кокориным интересуются «Лацио» и «Дженоа».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1587559503
При окладе в 300 лямов, дома поди все шкафы и тумбочки баблом забиты.
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Бухбух
1587563880
Раз наемный работник не выходит на работу, то работодатель не обязан платить ему. Кокорин об этом не знает?
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ВасяК
1587566132
Так он же сидел,за что платить то???
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alp
1587567828
вот и молоток! хорошо бы еще уехать играть в Испанию.. В России для Сашки все клубы, кроме Сочи закрыты.... и даже АБМ ничего с этим не может поделать (((
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Иван Петров 1986
1587570260
Во дебил - сидел в тюряге и еще хотел за это время бабло получать.
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portero
1587577031
веселый наглец, спасибо надо сказать что тебе не предъявили счет...
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general.lizyukov
1587583865
Хоть что-то толковое сказал. Удачи. Может, в голове что-то перестроится.
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3a zenit
1587584821
а чего он гавкает через сми?Иди в суд,доказывай,бабло же есть.
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Hektor 84
1587594570
Что из всех клубов где он играл ему остаются должны? Динамо, синит. Анжи Бугатти должен был подарить))) смешное чучело. А то что ты в тюряге сидел они тоже должны были платить? Ты свои обязанности по контракту выполнял? А то что зенит от тебя не дополучил? Или зенит должен оплачивать последствия твоих гулянок. Не было мозгов у этого клоуна и уже не будет. Так и остался вечно подающим надежды. В твоем возрасте трофеи выигрывают и лучшими бомбардирами становятся.
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