Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что петербургский клуб не платил футболисту зарплату во время его заключения.

– Выплачивал ли вам зарплату «Зенит» с октября 2018 года, когда вы находились на полноценном контракте?

– Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».

– Вы прикидывали, сколько денег потерял за последнее время?

– Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал.