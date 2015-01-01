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    Кокорин: «Недополучил от «Зенита» за год контракта. Но я не переживаю – семью прокормить смогу»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, что петербургский клуб не платил футболисту зарплату во время его заключения.

    – Выплачивал ли вам зарплату «Зенит» с октября 2018 года, когда вы находились на полноценном контракте?

    – Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».

    – Вы прикидывали, сколько денег потерял за последнее время?

    – Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по этого сезона.
    • Нападающий забил за «Сочи» три мяча в четырех играх.
    • Сообщалось, что в Италии Кокориным интересуются «Лацио» и «Дженоа».

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16318

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      При окладе в 300 лямов, дома поди все шкафы и тумбочки баблом забиты.

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