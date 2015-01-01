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    Кокорин: «В «Зените» мне сказали, что до мая продлят со мной контракт»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи», прокомментировал возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга.

    – Вы сказали, что у вас ни к кому нет никаких претензий. В том числе и к «Зениту»?

    – Да. А какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело. Еще раз подчеркну – я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по независящим от меня причинам этого не произошло.

    У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше – хочу я этого или не хочу – мне необходимо определяться с будущим.

    – Еще одна ваша фраза: «Ни от чего нельзя зарекаться». Означает ли это, что сохраняется шанс продолжения вашего сотрудничества с «Зенитом»?

    – Конечно. Но если раньше я со своей колокольни раньше как-то планировал свое будущее, то сейчас понимаю, что далеко не все зависит от воли спортсмена.

    Кто бы, например, еще месяц назад мог подумать, что чемпионат России могут остановить? Так же и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит «Зенит». И не могу предсказать ход развития событий.

    – В СМИ также муссировалась тема, что вы якобы требовали от «Зенита» четыре миллиона евро.

    – В сотый раз повторю – никаких денег от «Зенита» я не требовал. Я хотел спокойно доиграть сезон, выиграть чемпионство, а затем играть в Лиге чемпионов. Все.

    – «Зенит» после вашего возвращения предлагал вам новый контракт, с июля 2020-го года?

    – Знаете, как было… Мне сказали, что скорее всего этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло.

    – Но разговор тем не менее был?

    – Был. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: -29

      Фанат Рубина 17 минут назад

      – В сотый раз повторю – никаких денег от «Зенита» я не требовал. Я хотел спокойно доиграть сезон, выиграть чемпионство, а затем играть в Лиге чемпионов. Все.

      сразу видно что пиз**т.. только пи**абол будет сразу так реагировать.

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      Рейтинг: +1479

      житель СПб > Фанат Рубина 58 секунд назад

      Почему? Все звучит логично. Для него сейчас сами по себе деньги - не главное. Для него важно вернуться в футбол, по возможности - в большой футбол, и в России Зенит - это лучшее место. Всякие Дженое и т.п. - это хорошие разговоры, а Зенит однозначно будет играть в Лиге Чемпионов - где надо играть каждому перспективному футболисту. Как-то так..

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      Рейтинг: +2643

      Давид59 17 минут назад

      Конечно хотелось бы видеть Сашу в Зените. Но мнение болельщиков это последнее, что интересует руководство Зенита

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