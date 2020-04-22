Кокорин: «В «Зените» мне сказали, что до мая продлят со мной контракт»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи», прокомментировал возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга.

– Вы сказали, что у вас ни к кому нет никаких претензий. В том числе и к «Зениту»?

– Да. А какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело. Еще раз подчеркну – я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по независящим от меня причинам этого не произошло.

У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше – хочу я этого или не хочу – мне необходимо определяться с будущим.

– Еще одна ваша фраза: «Ни от чего нельзя зарекаться». Означает ли это, что сохраняется шанс продолжения вашего сотрудничества с «Зенитом»?

– Конечно. Но если раньше я со своей колокольни раньше как-то планировал свое будущее, то сейчас понимаю, что далеко не все зависит от воли спортсмена.

Кто бы, например, еще месяц назад мог подумать, что чемпионат России могут остановить? Так же и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит «Зенит». И не могу предсказать ход развития событий.

– В СМИ также муссировалась тема, что вы якобы требовали от «Зенита» четыре миллиона евро.

– В сотый раз повторю – никаких денег от «Зенита» я не требовал. Я хотел спокойно доиграть сезон, выиграть чемпионство, а затем играть в Лиге чемпионов. Все.

– «Зенит» после вашего возвращения предлагал вам новый контракт, с июля 2020-го года?

– Знаете, как было… Мне сказали, что скорее всего этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло.

– Но разговор тем не менее был?

– Был. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.