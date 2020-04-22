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  • Кокорин: «В «Зените» мне сказали, что до мая продлят со мной контракт»

Кокорин: «В «Зените» мне сказали, что до мая продлят со мной контракт»

22 апреля 2020, 12:49
12

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи», прокомментировал возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга.

– Вы сказали, что у вас ни к кому нет никаких претензий. В том числе и к «Зениту»?

– Да. А какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело. Еще раз подчеркну – я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по независящим от меня причинам этого не произошло.

У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше – хочу я этого или не хочу – мне необходимо определяться с будущим.

– Еще одна ваша фраза: «Ни от чего нельзя зарекаться». Означает ли это, что сохраняется шанс продолжения вашего сотрудничества с «Зенитом»?

– Конечно. Но если раньше я со своей колокольни раньше как-то планировал свое будущее, то сейчас понимаю, что далеко не все зависит от воли спортсмена.

Кто бы, например, еще месяц назад мог подумать, что чемпионат России могут остановить? Так же и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит «Зенит». И не могу предсказать ход развития событий.

– В СМИ также муссировалась тема, что вы якобы требовали от «Зенита» четыре миллиона евро.

– В сотый раз повторю – никаких денег от «Зенита» я не требовал. Я хотел спокойно доиграть сезон, выиграть чемпионство, а затем играть в Лиге чемпионов. Все.

– «Зенит» после вашего возвращения предлагал вам новый контракт, с июля 2020-го года?

– Знаете, как было… Мне сказали, что скорее всего этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло.

– Но разговор тем не менее был?

– Был. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Давид59
1587549734
Конечно хотелось бы видеть Сашу в Зените. Но мнение болельщиков это последнее, что интересует руководство Зенита
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New Life
1587553369
Плохо учил историю. Не знает, что в России крепостное право давно отменили.
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gunstilzit
1587554824
Тряпка.
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ВежливыйХам
1587557347
деньги только на уме у этого пещерного
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altezzik
1587559202
В голове пуля, конечно, у него. Но игрок такой Зениту сейчас нужен.
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яцык
1587561744
бомбардир заколебали своим кокошей
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Danish Dynamite
1587562466
Саша, уходи из страны.
Ответить
Damir07
1587571759
Ты дебил кому ты нужен заткнись уже всем надоело твоё нытье что до зоны не было мозгов что после нету если мужчина заткнись и все кто будет деньги платить когда работник в тюрьме сидит вся страна проклинала бы Газпром это дибилизм так что думай когда что то говоришь
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Hektor 84
1587593832
Та кому ты трепло нужен?
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