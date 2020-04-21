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  • Арустамян: «Идея со «Спартаком» и ЦСКА у Кокорина не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо»

Арустамян: «Идея со «Спартаком» и ЦСКА у Кокорина не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо»

21 апреля 2020, 14:22
9

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о разговоре с форвардом «Сочи» Александром Кокориным и его перспективах.

«Не думаю, что Кокорин окажется в «Спартаке». Он сам к этому не расположен. Из разговора с ним — идея со «Спартаком» и ЦСКА у него не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо». То же самое касается «Зенита». Если мы говорим про Россию — то скорее он останется в «Сочи».

В Италию я верю. Знаю, что к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. В восторге от него был Капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация у Кокорина у итальянских клубов из-за Капелло. Главная проблема его для Италии — что он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта, легко вижу его в Италии», – сказал Арустамян.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Спартак ЦСКА Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (9)
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Томик
1587470943
Разговор о Динамо - реверанс в сторону клуба, в котором провёл много лет, скорее. Конечно Сочи, а не Зенит. Подписывать контракт с Зенитом - пляска на граблях.
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SLADE2019
1587471327
С кокоринской реализацией моментов и в Италию? Арустамян решил народ позабавить. Он в России из 10 стопроцентных моментов реализует от силы 3, а в Италии, где ему дышать давать не будут, каждый гол будет как восьмое чудо света. Так что, если уж заграницу, то только не в Италию! А Капелло - это не Беарзот! Мало ли кто нравится этому в принципе среднему тренеру?
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JTherry
1587474217
я в Италию не верю, у Коко слишком низкая реализация моментов, побьют его там, и мнения Капелло не спросят...
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кто там
1587474692
У ЦСКА денег столько нет что бы ему контракт такой платить, да и не будут, философия такая, больше женьки никто не получает. В спаме - соболев, ларсон и понсе, все не плохие и на много моложе коко, так что вместо кого туда и зачем? В зенит.. ну если самоуважения нет, то да, вместо Азмуна, если того продадут. В локо? ну судя по новостям команда скандальная, может по менталитету и подойдёт. В Динамо то же напов хватает, да и фин ситуация не понятна, в тот раз(перед пердивом) то же деньгами швырялись, где гарантия что это не повторится? Пусть в Европе поиграет, уж 29 лет, шансов уже может и не быть, а в болото вернуться всегда успеет.
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bset
1587474987
Просто Динамо и Сочи готовы много платить. Видимо еврокубки его уже мало интересуют. А так надо однозначно в Италию ехать.
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Hektor 84
1587476137
Просто в спартак и в ЦСКА его не зовут.
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Сильвербой
1587480738
Нобель, успокойся, этому мешку место в нашем болоте!!! Никуда он не уйдет, максимум что может случиться, так это аренда на пол года в команду со дна в той же Италии, с последующим изгнанием из-за профнепригодности!!! Вот, во что верю я!!!
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Снег
1587481724
Шнобель, тебя с твоим длинным языком давно уже никто в приватную беседу не зовёт. Не сочиняй - выбешиваешь!
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zigbert
1587559441
Если Кокорин не подпишет контракт с Зенитом, то почему бы ему не попробовать себя в Италии, в каком нибудь клубе среднего класса.
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