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    Арустамян: «Идея со «Спартаком» и ЦСКА у Кокорина не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о разговоре с форвардом «Сочи» Александром Кокориным и его перспективах.

    «Не думаю, что Кокорин окажется в «Спартаке». Он сам к этому не расположен. Из разговора с ним — идея со «Спартаком» и ЦСКА у него не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо». То же самое касается «Зенита». Если мы говорим про Россию — то скорее он останется в «Сочи».

    В Италию я верю. Знаю, что к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. В восторге от него был Капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация у Кокорина у итальянских клубов из-за Капелло. Главная проблема его для Италии — что он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта, легко вижу его в Италии», – сказал Арустамян.

    Арустамян: «Раньше «Локо» хотел за Алексея Миранчука до 40 миллионов. Сейчас аппетиты упадут»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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