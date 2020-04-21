«Газпром Арена» намерена взять компенсацию от УЕФА на 20 миллионов

Руководство «Газпром Арены» планирует получить от УЕФА компенсацию убытков, возникшую в связи с переносом Евро-2020.

«Понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме», – заявил директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.

Директор арены не смог назвать точную сумму, которую недополучит «Газпром Арена» из-за вынужденного простоя.

«Сумма существенная. Финансирование деятельности арены не оборвалось в одночасье. Перестали проводить матчи и клуб прекратил финансирование – такого, естественно, нет. Сейчас некоторые работы заморожены, некоторые расчеты с подрядчиками приостановлены, поскольку мы не можем обеспечить фронт работ. Стадион хоть и заморожен, но он работает, некоторые работы выполняются удаленно», – сказал Литвинов.