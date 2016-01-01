Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «Газпром Арена» намерена взять компенсацию от УЕФА на 20 миллионов

    Руководство «Газпром Арены» планирует получить от УЕФА компенсацию убытков, возникшую в связи с переносом Евро-2020.

    «Понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме», – заявил директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.

    Директор арены не смог назвать точную сумму, которую недополучит «Газпром Арена» из-за вынужденного простоя.

    «Сумма существенная. Финансирование деятельности арены не оборвалось в одночасье. Перестали проводить матчи и клуб прекратил финансирование – такого, естественно, нет. Сейчас некоторые работы заморожены, некоторые расчеты с подрядчиками приостановлены, поскольку мы не можем обеспечить фронт работ. Стадион хоть и заморожен, но он работает, некоторые работы выполняются удаленно», – сказал Литвинов.

    • Домашние матчи на «Газпром Арене» проводит «Зенит».
    • Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
    • Турнир должен был пройти с 11 июня по 11 июля.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76238
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru