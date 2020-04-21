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  • «Газпром Арена» намерена взять компенсацию от УЕФА на 20 миллионов

«Газпром Арена» намерена взять компенсацию от УЕФА на 20 миллионов

21 апреля 2020, 10:19
6

Руководство «Газпром Арены» планирует получить от УЕФА компенсацию убытков, возникшую в связи с переносом Евро-2020.

«Понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме», – заявил директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.

Директор арены не смог назвать точную сумму, которую недополучит «Газпром Арена» из-за вынужденного простоя.

«Сумма существенная. Финансирование деятельности арены не оборвалось в одночасье. Перестали проводить матчи и клуб прекратил финансирование – такого, естественно, нет. Сейчас некоторые работы заморожены, некоторые расчеты с подрядчиками приостановлены, поскольку мы не можем обеспечить фронт работ. Стадион хоть и заморожен, но он работает, некоторые работы выполняются удаленно», – сказал Литвинов.

  • Домашние матчи на «Газпром Арене» проводит «Зенит».
  • Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
  • Турнир должен был пройти с 11 июня по 11 июля.

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Зенит
Комментарии (6)
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vka1970
1587457160
Чисто интересуюсь.На фига Зениту помощь, если город итак не плохо справляется сдавая в аренду стадион Зене за 1 рубль ? Или всё остальное не город доплачивает, а кто то ещё ? И этим кем то ещё не является ли население нашей большой и необъятной ? Чисто интересно как город всё это время умудрялся на 1 рубль стадион содержать ?
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САДЫЧОК
1587464467
Очень подло !
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zigbert
1587556766
Чему сейчас удивляться если пол страны не работает.
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alex1951
1588062751
Для хоспиталя? Ну,дадють.... А чем отдавать будя? Карона -Вирусом?
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