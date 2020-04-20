Евсеев поддержал идею возобновления РПЛ без зрителей

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал понять, что он положительно относится к идее возобновить чемпионат России при условии проведения матчей при пустых трибунах.

«Премьер-лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость! Даже если какое-то время придeтся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности.

Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них, наверное, будут потихоньку снимать ограничения. Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности», – написал Евсеев в инстаграме.

Пауза в РПЛ из-за пандемии длится уже более месяца.

В чемпионате осталось провести восемь туров.

«Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.