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    Евсеев поддержал идею возобновления РПЛ без зрителей

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал понять, что он положительно относится к идее возобновить чемпионат России при условии проведения матчей при пустых трибунах.

    «Премьер-лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость! Даже если какое-то время придeтся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности.

    Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них, наверное, будут потихоньку снимать ограничения. Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности», – написал Евсеев в инстаграме.

    • Пауза в РПЛ из-за пандемии длится уже более месяца.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • «Уфа» по итогам 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 19 Апр 2020 в 11:51 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2320

      solodealer 2 минуты назад

      ЭТО УЖЕ - ПОЛНЫЙ ЗАШКВАР!
      Мало того, что РПЛ "играет" без окупаемости. То есть: тупо "висит" на шее у бюджета!
      Так теперь... им уже и зрители не нужны!?)))
      При этом, то, что лига "производит"... мягко говоря, никакой "товарной стоимостью" не обладает... Признаемся: если нам охота ФУТБОЛУ, мы смотрим по ТВ матчи АПЛ, Ла лиги или бундесов...
      Так, может дешевле...НАШИХ-ТО ПАРАЗИТОВ ПО ДОМАМ РАСПУСТИТЬ ИЛИ ВОСВОЯСИ? Не дороговато ли во время эпидемии И СЛЕДУЮЩЕЙ ЗА НЕЙ ПО ПЯТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖОПЫ оплачивать миллионами баксов это фуфло?
      Ну...нету у нас недоразвитой стране денег на конкурентный профессиональныйфутбол... Так чего тужиться и бабло от врачей и учителей оттягивать?
      Почитайтн статью Владимира МОЗГОВОГО "В ОДНИ ВОРОТА"
      ЦИТАТА:
      Есть три мантры, которые мы слышим много лет, и которые никого и ни к чему не обязывают. Первая и самая древняя: российская экономика должна слезть с нефтяной иглы. Вторая и самая лукавая: малый и средний бизнес пора перестать кошмарить. Третья и самая безнадежная: недопустимо финансировать профессиональные клубы за счет госкомпаний и бюджета.
      О последнем не устает при случае напоминать президент РФ Владимир Путин, но удивительное дело — реакция следует практически нулевая, а дискуссии затухают, едва начавшись. Потому что дискутировать, собственно говоря, не о чем. Как экономика России до поры до времени благополучно сидела на нефтяной игле, так и спорт сидит на ней же. Ну и на местных бюджетах, естественно. Никакого прогресса в этом деле не наблюдается, потому как успешных компаний и производств, не зависящих от нефти и газа, и готовых вкладываться в убыточные спортивные игрушки, у нас кот наплакал. А оправдывать немалые бюджетные вливания в тот же футбол социальной необходимостью в последнее время регионам становится все труднее.
      Когда же три всадника нового Апокалипсиса (цены на нефть, рухнувший рубль и коронавирус) возвестили о начале новой эры, настала пора переходить от слов к делу и решать кардинальный вопрос:
      нужен ли нам большой зрелищный спорт, или ну его на фиг?

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      Рейтинг: +5519

      paracetamol 51 минуту назад

      У него всё равно болельщиков с гулькин член. Не Зенит же, ему все равно!

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