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    Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Фергюсон не хотел, чтобы Роналду переходил к нам. Он предлагал игрока «Барселоне»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что Криштиану Роналду в 2009 году мог оказаться в другом клубе Примеры. На ситуацию пытался влиять сэр Алекс Фергюсон.

    «На самом деле Фергюсон не хотел, чтобы Роналду уходил к нам, потому что ему не очень нравится «Реал», и он предложил его «Барселоне». Очевидно, каталонцы были в восторге от этой возможности, но для Криштиану Роналду было ясно, где он хочет играть», – цитирует Кальдерона «Матч ТВ» со ссылкой на Mayadeen.

    • «Реал» купил Роналду за 93,4 миллиона евро.
    • В составе испанцев Роналду четыре раза брал Лигу чемпионов.
    • Португалец покинул клуб в 2018 году.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2215

      alarm 2 часа назад

      "Криштиану Роналду готов перейти в московское "Динамо"
      https://lenta.ru/news/2005/10/28/ronaldo/

      ахаха! мог бы попылить в фнл, бороться с хрячьём за выживание сейчас))

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