Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Фергюсон не хотел, чтобы Роналду переходил к нам. Он предлагал игрока «Барселоне»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что Криштиану Роналду в 2009 году мог оказаться в другом клубе Примеры. На ситуацию пытался влиять сэр Алекс Фергюсон.

«На самом деле Фергюсон не хотел, чтобы Роналду уходил к нам, потому что ему не очень нравится «Реал», и он предложил его «Барселоне». Очевидно, каталонцы были в восторге от этой возможности, но для Криштиану Роналду было ясно, где он хочет играть», – цитирует Кальдерона «Матч ТВ» со ссылкой на Mayadeen.