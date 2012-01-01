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    Журналист Eurosport: «Ньюкасл» предложил контракт Бенитесу

    Руководство «Ньюкасла» хочет вернуть испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, который покинул команду в июне 2019 года.

    Как сообщил журналист телеканала Eurosport Ману Лонжон, клуб уже вышел на связь с бывшим тренером и предложил ему контракт с расширенными полномочиями.

    В частности, «Ньюкасл» разрешил Бенитесу назначить спортивного директора из своего окружения.

    • 60-летний испанец работал с англичанами в период с 2016 по 2019 год.
    • В данный момент он тренирует китайский клуб «Далянь Ифан».
    • Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также сделал предложение экс-тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Источник: Твиттер Ману Лонжона

    Ману Лонжон – французский журналист телеканала Eurosport. Количество его подписчиков в твиттере насчитывает более 72 тысяч человек.

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