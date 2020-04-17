Журналист Eurosport: «Ньюкасл» предложил контракт Бенитесу

Руководство «Ньюкасла» хочет вернуть испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, который покинул команду в июне 2019 года.

Как сообщил журналист телеканала Eurosport Ману Лонжон, клуб уже вышел на связь с бывшим тренером и предложил ему контракт с расширенными полномочиями.

В частности, «Ньюкасл» разрешил Бенитесу назначить спортивного директора из своего окружения.