Журналист Eurosport: «Ньюкасл» предложил контракт Бенитесу

Руководство «Ньюкасла» хочет вернуть испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, который покинул команду в июне 2019 года.
Как сообщил журналист телеканала Eurosport Ману Лонжон, клуб уже вышел на связь с бывшим тренером и предложил ему контракт с расширенными полномочиями.
В частности, «Ньюкасл» разрешил Бенитесу назначить спортивного директора из своего окружения.
- 60-летний испанец работал с англичанами в период с 2016 по 2019 год.
- В данный момент он тренирует китайский клуб «Далянь Ифан».
- Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также сделал предложение экс-тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Источник: Твиттер Ману Лонжона
Ману Лонжон – французский журналист телеканала Eurosport. Количество его подписчиков в твиттере насчитывает более 72 тысяч человек.