Ривалдо считает, что «Барселоне» следует расстаться с Дембеле

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что французский полузащитник Усман Дембеле не смог оправдать надежд и должен покинуть команду.
По его словам, игрок неоднократно мог закрепиться в основе и проявить себя, однако не смог этого сделать из-за большого количества травм.
«Да, ему действительно не повезло. Я вижу, что у этого парня огромный потенциал, но давайте будем честны: он не смог проявить себя. Грядущее лето – хорошая возможность заработать на его трансфере или включить в сделку по другому игроку.
Слышал, что «Барселона» интересуется Неймаром и Лаутаро Мартинесом. При таких условиях ему будет тяжело попасть в состав», – цитирует Ривалдо Betfair.
- 22-летний Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года. Он был куплен за 125 млн евро у дортмундской «Боруссии».
- За три года на «Камп Ноу» он провел 74 матча, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
- Ранее сообщалось, что француз интересен лондонскому «Арсеналу».
Источник: Betfair