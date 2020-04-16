Ривалдо считает, что «Барселоне» следует расстаться с Дембеле

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что французский полузащитник Усман Дембеле не смог оправдать надежд и должен покинуть команду.

По его словам, игрок неоднократно мог закрепиться в основе и проявить себя, однако не смог этого сделать из-за большого количества травм.

«Да, ему действительно не повезло. Я вижу, что у этого парня огромный потенциал, но давайте будем честны: он не смог проявить себя. Грядущее лето – хорошая возможность заработать на его трансфере или включить в сделку по другому игроку.

Слышал, что «Барселона» интересуется Неймаром и Лаутаро Мартинесом. При таких условиях ему будет тяжело попасть в состав», – цитирует Ривалдо Betfair.