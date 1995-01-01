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    Ривалдо считает, что «Барселоне» следует расстаться с Дембеле

    Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что французский полузащитник Усман Дембеле не смог оправдать надежд и должен покинуть команду.

    По его словам, игрок неоднократно мог закрепиться в основе и проявить себя, однако не смог этого сделать из-за большого количества травм.

    «Да, ему действительно не повезло. Я вижу, что у этого парня огромный потенциал, но давайте будем честны: он не смог проявить себя. Грядущее лето – хорошая возможность заработать на его трансфере или включить в сделку по другому игроку.

    Слышал, что «Барселона» интересуется Неймаром и Лаутаро Мартинесом. При таких условиях ему будет тяжело попасть в состав», – цитирует Ривалдо Betfair.

    • 22-летний Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года. Он был куплен за 125 млн евро у дортмундской «Боруссии».
    • За три года на «Камп Ноу» он провел 74 матча, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
    • Ранее сообщалось, что француз интересен лондонскому «Арсеналу».

    Источник: Betfair

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9745

      Cules2013 1 час назад

      О, где ты сейчас, Ривалдо? Совсем пропал с радаров.
      Да, но расстаться Барсе нужно не только с Дембеле, а ещё и с другим балластом, в т.ч. и руководством, которое даже хуже - оно топит клуб.

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