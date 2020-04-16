Дзюба – о травме Денисова перед Евро-2016: «Это стало большим ударом. После этого мы остались «голые»

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, насколько значимой была потеря для национальной команды полузащитника Игоря Денисова в преддверии Евро-2016.

«В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Это был фундаментальный человек. После этого мы остались «голые». Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и всe выжигать», – сказал Дзюба.

Денисов в товарищеском матче перед турниром получил мышечную травму задней поверхности бедра.

Сборная России набрала одно очко в трех матчах Евро-2016 и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»