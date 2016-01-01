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    Дзюба – о травме Денисова перед Евро-2016: «Это стало большим ударом. После этого мы остались «голые»

    Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, насколько значимой была потеря для национальной команды полузащитника Игоря Денисова в преддверии Евро-2016.

    «В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Это был фундаментальный человек. После этого мы остались «голые». Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и всe выжигать», – сказал Дзюба.

    • Денисов в товарищеском матче перед турниром получил мышечную травму задней поверхности бедра.
    • Сборная России набрала одно очко в трех матчах Евро-2016 и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

    Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3493

      Alekxei Z. 1 час назад

      Великий нап о великом опорнике...

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