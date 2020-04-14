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  • Евсеев: «Почему бы не расширить РПЛ до 18 команд? У нас лига не только для тех, кто с деньгами»

Евсеев: «Почему бы не расширить РПЛ до 18 команд? У нас лига не только для тех, кто с деньгами»

14 апреля 2020, 22:38
14

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд. По мнению специалиста, желающие попасть в пополнение клубы есть.

– Вы хотите, чтобы чемпионат остановили и расширили до 18 команд, чтобы клубы чувствовали себя свободнее?

– Мое мнение – чемпионат надо доигрывать, если будет возможность. Если нет, то у «Зенита» заслуженный, чемпионский отрыв, а в остальном, если мы говорим о необходимости чаще играть, то почему бы не расширить нашу лигу до 18 команд?

– Но из верхушки таблицы скажут, мол, зачем создавать болото, если у нас и так игры через два на третий.

– А у нас чемпионат для кого, для верхушек? Сделайте тогда лигу на 6-8 команд. Пускай они играют сами с собой. Зачем им остальные? Но вроде у нас лига не только для тех, кто с деньгами. Есть те, кто только зашли в РПЛ и хотят стать ее полноправными членами.

  • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
  • Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (14)
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Damir07
1586894879
Потому что те команды что есть сейчас и то не могут выжить в рпл им даже не хватает денег не то что другие что придут
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Damir07
1586894953
Вы хотя бы думайте о чем говорите когда говорите или просто все что в ухо влитает сразу на языке появляется
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VVM1964
1586895817
А ОНО надо ???
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dimar
1586928156
Вадик остановись, пожалуйста. Команды без денег не смогут существовать в премьерке даже, если 18 мест будет. Плюс вашего автобуса достаточно, зачем нужны ещё команды, играющие непонятно для кого.
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Play
1586928845
Уже сто раз мусолили эту тему. Ну ладно, хрен с ним, даже если теоретически и рассмотреть возможность расширения лиги, всё же большая страна, многие регионы десятилетиями живут без большого футбола. Делайте 20 команд, два отдельных дивизиона - запад и восток, регулярку и плей-офф как в КХЛ. Основное действо, интересно и нейтральным болельщикам будет на западе, а на востоке будет интерес для местной публики, пусть сами играют на своих убитых полях в -15, ездят друг к другу в гости. Кроме местных болельщиков восток никому не будет нужен, но местные останутся довольны. Это будет та же РПЛ, но на два независимых дивизиона. А плей-офф потом всё расставит по местам, только плей-офф уже будет общий, не как в хоккее отдельный по дивизионам. В результате мы получим - больше матчей в лиге, больше местных матчей для болельщиков, но при этом не пострадает зрелищность.
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Garrincha58
1586933738
жирный тренеришко и ему подобные всё стонут и просят расширятся а зачем вам что мало команд дармоедов ещё давай те создадим десятка два три и будем потрошить бюджет хватит уже надоело
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Давид59
1586933912
Я бы Евсееву ответил его же логикой (он недавно пел песни президенту и ратовал за его бессменность). Я полностью доверяю руководству РФС и какие-либо перемены напрочь отрицаю. Да здравствуют Дюков и Прядкин!!!
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nemolod
1586936600
Какое может быть расширение,если уже сейчас в связи с известной обстановкой сокращаются зарплаты в футбольных клубах,под большим вопросом продолжение первенства плюс уже наступивший экономический кризис ? Не удивлюсь,если к следующему сезону,который тоже неясно состоится ли он вообще, половина нынешних команд в лучшем случае начнет распродажу своих игроков,а в худшем просто снимется с первенства!
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Рубинище
1586939819
из 16 то каждый год банкротства, потом читать весь год нытьё, что снова кто то обанкротился. убрать лимит, максимально сократить гос поддержку. кто останется потом думать
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Hektor 84
1586986060
Ну да! Чтоб потом они если что падали в ноги вечному президенту! Помоги, спасай, дай денег! И еще больше сосали бюджет. Ладно бы еще эти команды играли в норм футбол. А то станут автобусом и ходят пешком по полю как твоя уфа.
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