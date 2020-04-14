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    Евсеев: «Почему бы не расширить РПЛ до 18 команд? У нас лига не только для тех, кто с деньгами»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд. По мнению специалиста, желающие попасть в пополнение клубы есть.

    – Вы хотите, чтобы чемпионат остановили и расширили до 18 команд, чтобы клубы чувствовали себя свободнее?

    – Мое мнение – чемпионат надо доигрывать, если будет возможность. Если нет, то у «Зенита» заслуженный, чемпионский отрыв, а в остальном, если мы говорим о необходимости чаще играть, то почему бы не расширить нашу лигу до 18 команд?

    – Но из верхушки таблицы скажут, мол, зачем создавать болото, если у нас и так игры через два на третий.

    – А у нас чемпионат для кого, для верхушек? Сделайте тогда лигу на 6-8 команд. Пускай они играют сами с собой. Зачем им остальные? Но вроде у нас лига не только для тех, кто с деньгами. Есть те, кто только зашли в РПЛ и хотят стать ее полноправными членами.

    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.04.2020 22:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1287

      житель СПб 31 минуту назад

      Давно так же считаю! И здесь уже об этом писал. У нас слишком мало матчей. А насчет того, что другие клубы бедные - пусть судьи не засуживают, играют честно, про зарплаты у некоторых игроков - нам тот же Евсеев пишет - 20-30 тыс. рублей. И что, много денег надо? Да не очень, для скромных возможностей. Зато это - лифт, возможность для простого не блатного спортсмена подняться вверх. Я - давно за! Будет честный футбол в Чемпе - и элита будет вынуждена играть, а не номер отбывать, как сейчас нередко происходит.

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      Рейтинг: +22730

      VVM1964 1 час назад

      А ОНО надо ???

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      Рейтинг: +1287

      житель СПб > VVM1964 36 минут назад

      Надо! Пример - Англия.

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      Рейтинг: +405

      Damir07 1 час назад

      Вы хотя бы думайте о чем говорите когда говорите или просто все что в ухо влитает сразу на языке появляется

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      Рейтинг: +405

      Damir07 1 час назад

      Потому что те команды что есть сейчас и то не могут выжить в рпл им даже не хватает денег не то что другие что придут

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