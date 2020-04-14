Евсеев: «Почему бы не расширить РПЛ до 18 команд? У нас лига не только для тех, кто с деньгами»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд. По мнению специалиста, желающие попасть в пополнение клубы есть.

– Вы хотите, чтобы чемпионат остановили и расширили до 18 команд, чтобы клубы чувствовали себя свободнее?

– Мое мнение – чемпионат надо доигрывать, если будет возможность. Если нет, то у «Зенита» заслуженный, чемпионский отрыв, а в остальном, если мы говорим о необходимости чаще играть, то почему бы не расширить нашу лигу до 18 команд?

– Но из верхушки таблицы скажут, мол, зачем создавать болото, если у нас и так игры через два на третий.

– А у нас чемпионат для кого, для верхушек? Сделайте тогда лигу на 6-8 команд. Пускай они играют сами с собой. Зачем им остальные? Но вроде у нас лига не только для тех, кто с деньгами. Есть те, кто только зашли в РПЛ и хотят стать ее полноправными членами.