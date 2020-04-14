Нойер – лучший вратарь топ-пяти лиг Европы последних девяти сезонов по количеству сухих игр

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер лидирует по числу сухих матчей в топ-пяти лигах Европы за последние девять сезонов (начиная с сезона-2011/12 по настоящий момент). Их у немца 126.

На втором месте идет голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон (124). Третий – Тибо Куртуа (123).