Нойер – лучший вратарь топ-пяти лиг Европы последних девяти сезонов по количеству сухих игр

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер лидирует по числу сухих матчей в топ-пяти лигах Европы за последние девять сезонов (начиная с сезона-2011/12 по настоящий момент). Их у немца 126.
На втором месте идет голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон (124). Третий – Тибо Куртуа (123).
- В текущем сезоне Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах за «Баварию».
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
- В марте сообщалось об интересе к немецкому голкиперу со стороны «Челси».
Источник: Бомбардир.ру