Евсеев: «Месси, Роналду, Де Брюйне – лучшие футболисты мира. Топ-уровень»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших футболистов мира, а также рассказал, где бы хотел поработать в будущем.

– Где бы вы хотели поработать?

– В Италии. В этой же стране славятся своими действиями в обороне. Хотелось бы посмотреть на «Аталанту» Гасперини, а также изучить подход ко всему: к школе, к молодежной команде, к главной.

– А если выбирать конкретного тренера – к кому бы поехали?

– К Гвардиоле времен «Баварии». Немцы до него играли в другой футбол, а он построил некий образец «Барселоны». Это показатель.

– А если выбирать трех лучших футболистов мира?

– Месси, Роналду и де Брюйне. Топ-уровень.