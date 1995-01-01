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    Евсеев: «Месси, Роналду, Де Брюйне – лучшие футболисты мира. Топ-уровень»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших футболистов мира, а также рассказал, где бы хотел поработать в будущем.

    – Где бы вы хотели поработать?

    – В Италии. В этой же стране славятся своими действиями в обороне. Хотелось бы посмотреть на «Аталанту» Гасперини, а также изучить подход ко всему: к школе, к молодежной команде, к главной.

    – А если выбирать конкретного тренера – к кому бы поехали?

    – К Гвардиоле времен «Баварии». Немцы до него играли в другой футбол, а он построил некий образец «Барселоны». Это показатель.

    – А если выбирать трех лучших футболистов мира?

    – Месси, Роналду и де Брюйне. Топ-уровень.

    • Евсеев работает в «Уфе» с 2019 года.
    • Команда занимает 9-е место в таблице РПЛ после 22 туров.

    Источник: «Чемпионат»

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