Вице-президент ФИФА Монтальяни: «К марту 2021-го все наладится окончательно, и сборные продолжат играть»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни высказался о возможных сроках возобновления матчей сборных.
«Наш приоритет – национальные чемпионаты. Сентябрьские матчи сборных по-прежнему запланированы, но сейчас сложно сказать, что будет дальше. Не исключаю, что мы столкнемся с проблемами пересечения государственных границ.
Мне кажется, что к марту 2021-го все наладится окончательно, и сборные продолжат играть», – сказал Монтальяни.
- Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесен на лето 2021-го.
Источник: AP
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