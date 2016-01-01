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    Вице-президент ФИФА Монтальяни: «К марту 2021-го все наладится окончательно, и сборные продолжат играть»

    Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни высказался о возможных сроках возобновления матчей сборных.

    «Наш приоритет – национальные чемпионаты. Сентябрьские матчи сборных по-прежнему запланированы, но сейчас сложно сказать, что будет дальше. Не исключаю, что мы столкнемся с проблемами пересечения государственных границ.

    Мне кажется, что к марту 2021-го все наладится окончательно, и сборные продолжат играть», – сказал Монтальяни.

    • Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесен на лето 2021-го.

    Источник: AP

    Associated Press – одно из крупнейших международных агентств информации и новостей. Главный офис находится в Нью-Йорке.

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