Вице-президент ФИФА Монтальяни: «К марту 2021-го все наладится окончательно, и сборные продолжат играть»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни высказался о возможных сроках возобновления матчей сборных.

«Наш приоритет – национальные чемпионаты. Сентябрьские матчи сборных по-прежнему запланированы, но сейчас сложно сказать, что будет дальше. Не исключаю, что мы столкнемся с проблемами пересечения государственных границ.

Мне кажется, что к марту 2021-го все наладится окончательно, и сборные продолжат играть», – сказал Монтальяни.