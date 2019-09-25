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    Директор «Лужников»: «Спорткомплекс готов принять Евро в любое время»

    Спортивный комплекс «Лужники» готов принять матчи чемпионата Европы в любое время, сообщил директор по коммуникациям «Лужников» Артур Селищев.

    «Технически «Лужники» хоть завтра могут провести матчи абсолютно любого уровня, в том числе игры чемпионата Европы по футболу. Возможно, могут понадобиться только мелкие косметические работы. Тем не менее инициатива провести матчи Евро, насколько мы понимаем, должна исходить не от дирекции стадиона, ведь проведение такого крупного турнира – серьезная нагрузка, требующая комплексного подхода со стороны властей города и страны. На данный момент с нами разговоров о возможном участии в этом проекте пока не велось», – сказал Селищев.

    Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город готов принимать матчи Евро-2020.

    • Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
    • Турнир должны принять 12 городов, но издание Daily Mail предположило, что их число может сократиться.

    Источник: РИА «Новости»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2112

      alarm 3 часа назад

      рынок откройте в луже, как в 90х. хер вам, а не евро) позор спартаку

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