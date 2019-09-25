Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Санкт-Петербург не откажется от проведения матчей Евро-2020

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город готов принимать матчи Евро-2020.

    «Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.

    Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», – сказал Кириллов.

    • Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
    • Турнир должны принять 12 городов, но издание Daily Mail предположило, что их число может сократиться.
    • В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:21
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +311

      Ziklop 10 часов назад

      А как болел, тоже со всех стран принимать будут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1515

      klim2m 10 часов назад

      Деа печаль все уж попили дачки себе наметили, а тут уяк и все возвращаем кина не будет))), хотя о чем это в след раз еще больше слямзят наши устроители))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Врундель 10 часов назад

      Как че 2020 проводить вы,*****,всегда готовы,у вас все на высшем уровне,а как обеспечить город аппаратами ИВЛ,масками,так тут бляха... сорри,тяжёлые времена,стыдно за свой город

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2115

      alarm > Врундель 8 часов назад

      а у нас кто-то, кроме тебя, жалуется на их нехватку? или ты путаешь питер с ломбардией? а может, тебя хряки проспонсировали, чтобы ты эту ересь написал?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2190

      solodealer 10 часов назад

      До осени доживи, мудозвон...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76045
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru