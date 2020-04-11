Санкт-Петербург не откажется от проведения матчей Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город готов принимать матчи Евро-2020.
«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.
Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», – сказал Кириллов.
- Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
- Турнир должны принять 12 городов, но издание Daily Mail предположило, что их число может сократиться.
- В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.
Источник: ТАСС