Санкт-Петербург не откажется от проведения матчей Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город готов принимать матчи Евро-2020.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.

Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», – сказал Кириллов.