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Санкт-Петербург не откажется от проведения матчей Евро-2020

11 апреля 2020, 10:21
4

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что город готов принимать матчи Евро-2020.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.

Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», – сказал Кириллов.

  • Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
  • Турнир должны принять 12 городов, но издание Daily Mail предположило, что их число может сократиться.
  • В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы
Комментарии (4)
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AtticusFinch1
1586597160
Как че 2020 проводить вы,*****,всегда готовы,у вас все на высшем уровне,а как обеспечить город аппаратами ИВЛ,масками,так тут бляха... сорри,тяжёлые времена,стыдно за свой город
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klim2m
1586597403
Деа печаль все уж попили дачки себе наметили, а тут уяк и все возвращаем кина не будет))), хотя о чем это в след раз еще больше слямзят наши устроители))
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Ziklop
1586597532
А как болел, тоже со всех стран принимать будут?
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alex1951
1586891149
Мы надеемся .....поэтому и билеты не сдали..... Но вирус - эта **** ,живет сама по себе,не спрашивая разрешения!
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