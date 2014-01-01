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    «В 2014 году «Спартак» оказался в космосе». Москвичи поздравили фанатов с праздником

    «Спартак» поздравил болельщиков с днем космонавтики. Клуб напомнил, что его символика была на орбите.

    «С днем космонавтики, красно-белые! 59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» — российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды (см. фото ниже – прим. «Бомбардир»)» – написала пресс-служба москвичей.

    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12673

      vka1970 4 часа назад

      И ещё говорят, что Спартак не самый популярный в стране клуб.Ага.Привет Фролам, Алармам, Литейным и Боратам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      Бoрат > vka1970 3 часа назад

      Ну и чёёёё - зато у нас самые продвинутые и раскрепощенные болельщики , а еще и сексуальные - завидуйте . Гыгыгы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Cleaner 4 часа назад

      2014 год? Это когда Спартак - Санкт-Галлен 2 : 4 было? Да, Спартак тогда оказался в "космосе".

      -1
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