«В 2014 году «Спартак» оказался в космосе». Москвичи поздравили фанатов с праздником

И ещё говорят, что Спартак не самый популярный в стране клуб.Ага.Привет Фролам, Алармам, Литейным и Боратам.
«Спартак» поздравил болельщиков с днем космонавтики. Клуб напомнил, что его символика была на орбите.
«С днем космонавтики, красно-белые! 59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» — российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды (см. фото ниже – прим. «Бомбардир»)» – написала пресс-служба москвичей.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.