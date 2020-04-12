«В 2014 году «Спартак» оказался в космосе». Москвичи поздравили фанатов с праздником

«Спартак» поздравил болельщиков с днем космонавтики. Клуб напомнил, что его символика была на орбите.

«С днем космонавтики, красно-белые! 59 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству путь в космос. А в 2014 году там оказался и «Спартак» — российский космонавт Сергей Рязанский взял с собой на орбиту вымпел любимой команды (см. фото ниже – прим. «Бомбардир»)» – написала пресс-служба москвичей.