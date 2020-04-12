Комличенко: «До карантина тренировался с охранником. Ставил его в ворота и бил»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, как работает во время карантина. Он тренируется в Краснодаре.

«У нас с тренером по физподготовке проходят онлайн-тренировки в зуме. Он показывает упражнения и смотрит, как мы их выполняем. За другими игроками я не смотрю, нет времени, смотрю только на тренера, чтобы ничего не пропустить, вся работа очень интенсивная. Сначала включали музыку, но потом решили, что она мешает.

Перед тренировкой пять минут общаемся с ребятами, потом начинается работа. Помещения у всех разные. Антон Шунин занимается в гараже, я — в зале у тестя в Краснодаре, тут почти фитнес-центр. До введения жeсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил. Сейчас уже не поиграешь», – заметил Комличенко.