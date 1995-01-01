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    Комличенко: «До карантина тренировался с охранником. Ставил его в ворота и бил»

    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, как работает во время карантина. Он тренируется в Краснодаре.

    «У нас с тренером по физподготовке проходят онлайн-тренировки в зуме. Он показывает упражнения и смотрит, как мы их выполняем. За другими игроками я не смотрю, нет времени, смотрю только на тренера, чтобы ничего не пропустить, вся работа очень интенсивная. Сначала включали музыку, но потом решили, что она мешает.

    Перед тренировкой пять минут общаемся с ребятами, потом начинается работа. Помещения у всех разные. Антон Шунин занимается в гараже, я — в зале у тестя в Краснодаре, тут почти фитнес-центр. До введения жeсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил. Сейчас уже не поиграешь», – заметил Комличенко.

    • Из-за пандемии как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
    • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

    Источник: ютуб-канал «Один Дома»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2782

      Борат 1 час назад

      Извините, а охранник от кого охраняет ? От кокорина с мамаевем ? Гыгы

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