Corriere della Sera: Буффон рассчитывает остаться в «Ювентусе» еще на сезон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассчитывает продлить контракт с клубом еще на сезон – до следующего лета, пишет Corriere della Sera. Заканчивать карьеру игрок не намерен.
Буффон вернулся в «Ювентус» прошлым летом из «ПСЖ», где провел один сезон и взял два трофея.
- В текущем сезоне Буффон провел 11 матчей, пропустил девять голов.
- С «Ювентусом» он девять раз брал Серию А.
- Сейчас туринцы лидируют в турнире.
Источник: Corriere della Sera
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