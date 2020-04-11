Corriere della Sera: Буффон рассчитывает остаться в «Ювентусе» еще на сезон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассчитывает продлить контракт с клубом еще на сезон – до следующего лета, пишет Corriere della Sera. Заканчивать карьеру игрок не намерен.

Буффон вернулся в «Ювентус» прошлым летом из «ПСЖ», где провел один сезон и взял два трофея.