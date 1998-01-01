Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Corriere della Sera: Буффон рассчитывает остаться в «Ювентусе» еще на сезон

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассчитывает продлить контракт с клубом еще на сезон – до следующего лета, пишет Corriere della Sera. Заканчивать карьеру игрок не намерен.

    Буффон вернулся в «Ювентус» прошлым летом из «ПСЖ», где провел один сезон и взял два трофея.

    • В текущем сезоне Буффон провел 11 матчей, пропустил девять голов.
    • С «Ювентусом» он девять раз брал Серию А.
    • Сейчас туринцы лидируют в турнире.

    Источник: Corriere della Sera

    Одна из главных итальянских ежедневных газет. Основана в 1876 году. Аудитория в твиттере - более двух миллионов подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76045
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru