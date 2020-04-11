Евсеев – о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными, не надо за ними повторять»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о ситуации с коронавирусом в России и других странах.

«Уверен, что это [усиление карантина] сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днeм будет все больше людей.

В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!» – написал Евсеев в инстаграме.

В России коронавирусом заразились 11 917 человек, из которых 94 умерли.

В Испании инфекция выявлена у 160 835 человек (16 208 смертей), в Италии – у 148 015 человек (18 939 смертей).