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  • Евсеев – о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными, не надо за ними повторять»

Евсеев – о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными, не надо за ними повторять»

11 апреля 2020, 10:59
3

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о ситуации с коронавирусом в России и других странах.

«Уверен, что это [усиление карантина] сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днeм будет все больше людей.

В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!» – написал Евсеев в инстаграме.

  • В России коронавирусом заразились 11 917 человек, из которых 94 умерли.
  • В Испании инфекция выявлена у 160 835 человек (16 208 смертей), в Италии – у 148 015 человек (18 939 смертей).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1586596105
Глупый идиот ! Самое важное-это тесты для каждого и средства защиты ! Ни того ни другого у нас нет !
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baslim10z
1586605894
Нужен режим ЧС. А так люди будут ходить на работу, жить то надо на что-то.
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VVM1964
1586606005
Зачем мне мнение тренера по футболу о коронавирусе ??? Сдается , что даже я больше него в этом понимаю .
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