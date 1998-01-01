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    Евсеев – о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными, не надо за ними повторять»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о ситуации с коронавирусом в России и других странах.

    «Уверен, что это [усиление карантина] сейчас нужно. Италия, Испания были слишком легкомысленными. Не надо повторять. Как понимаю, усиление карантина связано с тем, что мест в больницах, как и врачей не хватит, если заболевать с каждым днeм будет все больше людей.

    В команде всегда больных игроков немного, но у врачей при этом работы через край. Иногда пообедать толком не успевают. А сейчас речь не о футболе. Берегите врачей. Берегите себя. Будем спокойными и серьезными!» – написал Евсеев в инстаграме.

    • В России коронавирусом заразились 11 917 человек, из которых 94 умерли.
    • В Испании инфекция выявлена у 160 835 человек (16 208 смертей), в Италии – у 148 015 человек (18 939 смертей).

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 11 Апр 2020 в 12:05 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22659

      VVM1964 7 часов назад

      Зачем мне мнение тренера по футболу о коронавирусе ??? Сдается , что даже я больше него в этом понимаю .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +99

      baslim10z 8 часов назад

      Нужен режим ЧС. А так люди будут ходить на работу, жить то надо на что-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3867

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Глупый идиот ! Самое важное-это тесты для каждого и средства защиты ! Ни того ни другого у нас нет !

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