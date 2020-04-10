Погба принял вызов Ибрагимовича и отправил мяч ногой в баскетбольное кольцо рикошетом от стены

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вызов форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Французу нужно было послать мяч в корзину.
Он выбрал баскетбольное кольцо и ногой отправил мяч рикошетом от стены. Видео Погба выложил в инстаграме спустя час после вызова шведа.
- Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек из-за регулярных травм провел всего восемь матчей и сделал два ассиста.
- Ибрагимович летом может покинуть «Милан».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Поля Погба