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    Алиев сдал тест на коронавирус

    Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев проверил свой организм на наличие коронавирусной инфекции.

    Ранее у 35-летнего экс-футболиста появились симптомы смертельно опасного заболевания.

    «Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью», – сказал Алиев в прямом эфире своего инстаграма.

    Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

    Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5»

    Источник: Инстаграм Александра Алиева

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    10.04.2020 16:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1191

      FRZZ 7 часов назад

      Есть поговорка: "Талант не пропьешь", но Александр Алиев к сожалению доказал обратное.

      0
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      Рейтинг: +14131

      bset 13 часов назад

      Скоро новости про Сапогова пойдут))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +629

      Play 13 часов назад

      Он настолько проспиртован, что его никой вирус не возьмёт.

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