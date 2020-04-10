Алиев сдал тест на коронавирус

Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев проверил свой организм на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее у 35-летнего экс-футболиста появились симптомы смертельно опасного заболевания.

«Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью», – сказал Алиев в прямом эфире своего инстаграма.

Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5»