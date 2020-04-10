Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк – о лимите в чемпионате Белоруссии: «Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда»

Селюк – о лимите в чемпионате Белоруссии: «Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда»

10 апреля 2020, 09:32
4

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал чемпионат Белоруссии за отмену лимита на легионеров.

«Белоруссии не нужен лимит. Не понимаю, почему его не убирают. Если, условно, сегодня будут в команде играть два африканца, завтра – два китайца, потом японец, то Китай закупит права [на трансляцию], Япония тоже. От этого только выиграет белорусский футбол. Но, к сожалению, вы немного пошли по пути России, хотя там сейчас отказываются от лимита.

Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда. Это огромные затраты, рост зарплат у белорусских футболистов. Сегодня ваши игроки в Казахстане и России не являются иностранцами, то есть лучшие исполнители уходят и по финансовой причине. От этого качество футбола в Белоруссии будет только страдать.

Возьмем, к примеру, Казахстан. «Астана», «Кайрат» – там были огромные зарплаты у футболистов. Однако как только сделали своими белорусов, россиян, армян, то сразу бюджетные ведомости рухнули вниз. Сегодня в Казахстане небольшие зарплаты, но уровень растет. При всем уважении, сегодня белорусские клубы проиграют сильнейшим казахстанским командам. Вот в чем проблема. Не надо держаться за лимит», – заявил Селюк.

  • Ранее на поле одновременно могло находиться не более 5 легионеров, в заявке – без ограничений.
  • Начиная с 2020-го: на поле должно находиться не менее 5 игроков с белорусским паспортом; на поле могут находиться до 5 легионеров + еще 3 в запасе.
  • В обоих случаях россияне не считались легионерами.

Источник: Трибуна
Белоруссия. Высшая лига Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1586505406
Согласен с Селюком. Достаточно глянуть на РПЛ и условную АПЛ. Лимит - это очередная возможность отмывания бабла. Путь в никуда. Позор.
Ответить
Hektor 84
1586508584
В белоруссии не нужны мартыхаи работорговца?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1586510161
Если бы я что то решал, я бы так сказал:"Если взять в попутчик Агента Селюка, то путь в тупик или пропасть обеспечен.! Но это моё личное мнение, а я считаю, что мы должны в первую очередь обеспечивать работай граждан России , а уж потом иностранцев. Примеров того что можно сделать хороший клуб из своих воспитанников-достаточно.Если кто забыл , могу напомнить Динамо Тбилиси1980-89гг, Динамо Киев последние 25 лет СССР, Днепр -Днепропетровск 1983-89, Спартак Москва 1980-2005. Так что услуги иностранцев должны быть исключительно точечными.
Ответить
моэм
1586620933
Если все озаботятся воспитанием национальных кадров , как в Беларуссии , то путь в никуда станет для Селюка и иже с ним...то то Дима раскудахтался.
Ответить
Главные новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
6
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Все новости
Все новости
Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси
22 августа
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+