Селюк – о лимите в чемпионате Белоруссии: «Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда»

Согласен с Селюком. Достаточно глянуть на РПЛ и условную АПЛ.
Лимит - это очередная возможность отмывания бабла. Путь в никуда. Позор.
Агент Дмитрий Селюк раскритиковал чемпионат Белоруссии за отмену лимита на легионеров.
«Белоруссии не нужен лимит. Не понимаю, почему его не убирают. Если, условно, сегодня будут в команде играть два африканца, завтра – два китайца, потом японец, то Китай закупит права [на трансляцию], Япония тоже. От этого только выиграет белорусский футбол. Но, к сожалению, вы немного пошли по пути России, хотя там сейчас отказываются от лимита.
Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда. Это огромные затраты, рост зарплат у белорусских футболистов. Сегодня ваши игроки в Казахстане и России не являются иностранцами, то есть лучшие исполнители уходят и по финансовой причине. От этого качество футбола в Белоруссии будет только страдать.
Возьмем, к примеру, Казахстан. «Астана», «Кайрат» – там были огромные зарплаты у футболистов. Однако как только сделали своими белорусов, россиян, армян, то сразу бюджетные ведомости рухнули вниз. Сегодня в Казахстане небольшие зарплаты, но уровень растет. При всем уважении, сегодня белорусские клубы проиграют сильнейшим казахстанским командам. Вот в чем проблема. Не надо держаться за лимит», – заявил Селюк.
- Ранее на поле одновременно могло находиться не более 5 легионеров, в заявке – без ограничений.
- Начиная с 2020-го: на поле должно находиться не менее 5 игроков с белорусским паспортом; на поле могут находиться до 5 легионеров + еще 3 в запасе.
- В обоих случаях россияне не считались легионерами.