Селюк – о лимите в чемпионате Белоруссии: «Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда»

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал чемпионат Белоруссии за отмену лимита на легионеров.

«Белоруссии не нужен лимит. Не понимаю, почему его не убирают. Если, условно, сегодня будут в команде играть два африканца, завтра – два китайца, потом японец, то Китай закупит права [на трансляцию], Япония тоже. От этого только выиграет белорусский футбол. Но, к сожалению, вы немного пошли по пути России, хотя там сейчас отказываются от лимита.

Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда. Это огромные затраты, рост зарплат у белорусских футболистов. Сегодня ваши игроки в Казахстане и России не являются иностранцами, то есть лучшие исполнители уходят и по финансовой причине. От этого качество футбола в Белоруссии будет только страдать.

Возьмем, к примеру, Казахстан. «Астана», «Кайрат» – там были огромные зарплаты у футболистов. Однако как только сделали своими белорусов, россиян, армян, то сразу бюджетные ведомости рухнули вниз. Сегодня в Казахстане небольшие зарплаты, но уровень растет. При всем уважении, сегодня белорусские клубы проиграют сильнейшим казахстанским командам. Вот в чем проблема. Не надо держаться за лимит», – заявил Селюк.